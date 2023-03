A vegades la vida és injusta, però no hi ha més remei que aixecar-se i refer-se. Això és el que ha de fer avui l’Spar Girona -i més tractant-se del 'Partit de Totes' amb motiu del Dia de la Dona- contra el Jairis (18h) a Fontajau. Una visita que coincideix amb el que Laura Antoja defineix com «probablement el pitjor moment de la temporada», amb la derrota contra l’Avenida (74-63) que les deixa fora de l’Eurolliga i amb les lesions de llarga durada d’Araújo i Etxarri.

Esfereïdora derrota a Salamanca (74-63) «Estem fotudes perquè són dues notícies. Eliminar-nos d’Eurolliga, amb les aspiracions i el treball fet fins ara, és una patacada. I llavors ens rematen amb la lesió de la María. Però no queda més remei que agafar forces i recuperar-se, l’esport és així», reconeixia Antoja. Deixant de banda l’episodi negre d’Eurolliga, l’UniGirona ve de perdre també l’últim partit de lliga a Salamanca (78-76), tot i mantenir l’average, i cedir momentàniament el lideratge al València abans d'aquesta jornada. El Jairis, en canvi, ve de guanyar a l’Araski (78-74). « L’eliminació d’Eurolliga és una patacada. I la lesió de la María ens remata. És el pitjor moment de la temporada» Laura Antoja - Entrenadora assistent de l'Spar Girona L’UniGirona no té més opció. Per fer-ho, però, compta amb un raig de llum entre tanta foscor: l’arribada d’Ornella Bankolé que té molts numeros de jugar avui. «Arriba bé físicament. Li falta minutatge i connectar amb les companyes, però ve amb ganes. En la situació que estem, ens ajudarà segur i tindrà minuts. La introduirem el més ràpid possible», assegurava Antoja. I encara hi ha un altre motiu al qual aferrar-se; Fontajau: «Estem vulnerables i necessitem la força de tothom. ‘El Partit de Totes’ és un dia molt especial i com a dones que estem fent un espectacle podem donar visibilitat a aquelles que no se les reconeix», deia Antoja. La crida d’Araújo «He rebut molts missatges i així fa una mica menys de mal. No serà fàcil, però aquesta vegada començo amb avantatge, ja em conec el camí», ha exposat la capitana a xarxes socials, agraint tot el suport de l’afició. Un missatge en el qual també s’ha sumat a la crida d’Antoja: «El vostre suport és una peça fonamental per a nosaltres. Sempre heu estat el meu sisè jugador favorit». Gracias a todo el mundo que ha dedicado tiempo de su día para escribirme. He sentido el cariño de muchos, y así, todo esto duele un poquito menos. Sé que lo que me viene por delante no será fácil pero esta vez empiezo con ventaja, ya me conozco el camino. pic.twitter.com/um340eMjpJ — María Araújo (@Maria_Araujo8) 4 de marzo de 2023