El Peralada s'ha emportat el derbi contra el Girona B i es reafirma com una de les sensacions de la categoria. Els empordanesos han remuntat la diana inicial de Dawda al límit del descans amb dos gols de Medina i Solans en cinc minuts en el tram final de la segona part.

Inici de derbi amb alta intensitat i ritme entre Peralada i Girona B. En un duel en què tots dos equips es jugaven molt, ningú ha volgut donar una pilota dividida per perduda. Les primeres ocasions no han tardat a arribar. Almansa ha estat el primer a intentar marcar. La rematada del carriler ha sortit alta (2'). Els locals tampoc han fet esperar un públic molt immers en el partit amb la primera oportunitat. Solans ha retallat dins l'àrea i s'ha desfet de la marca, però la rematada ha estat bloquejada per la defensa blanc-i-vermella. El davanter, propietat del Girona, ha estat el més insistent amb la seva mobilitat. Amb la baixa de Nierga per lesió - el Peralada ha sortit amb una camiseta donant-li ànims- Solans es feia càrrec de la responsabilitat ofensiva ben acompanyat per Medina.

Amb estones de domini alternes de pilota, ha estat l'equip d'Axel Vizuete qui més ha trepitjat l'àrea d'Aroca. Dawda ha tingut l'oportunitat de trencar la igualada en el minut 13. El cop de cap del jugador del Pla de l'Estany ha marxat per sobre del travesser. El filial rondava més la porteria rival i Almansa i Roca han posat a prova Aroca. En una ràpida transició conduïda per Joel Roca, Dawda ha tornat a tenir el primer gol visitant. La rematada ha picat al pal, tot i que la jugada estava invalidada.

Els homes de Miquel Àngel Muñoz bregaven de valent al mig del camp, però intimidaven poc Lucas. Palacios ha fet un intent inofensiu de falta directa a les mans del porter (37'). La persistència del filial ha acabat tenint premi. Dawda, en l'última acció de la primera part, ha enviat un al fons de la xarxa de falta directa. Tot i la relliscada, el punta ha sorprès Aroca pel seu pal i ha sumat el novè gol de la temporada. Gran gol del punta, per sumar el novè gol de la temporada.

La diana ha estat positiva per al Girona B i un cop anímic dur per al conjunt de Miquel Àngel Muñoz. El Girona B ha tingut dues aproximacions en el primer minut de la represa que demostraven l'1 a 0 no era suficient. La bona sortida de vestidors s'ha vist torçada ràpidament per les lesions de Comas i Biel. El defensa ha tingut problemes al genoll, mentre que l'extrem de Camprodon ha notat molèsties a la part posterior de la cuixa esquerra. Biel i Shin els han substituït.

Els xampanyers han tardat a generar a la segona part, però l'ocasió no ha estat gol de casualitat. Solans ha superat Lucas amb una vaselina mossegada que ha donat temps al porter a recuperar i estirar-se per treure la pilota pràcticament sobre la línia de gol (60'). Esperonats, els empordanesos han tornat fet un pas endavant per empatar. Solans ha tornat a crear perill amb una rematada de cap desviada poc després.

L'enfrontament s'ha obert i anat trencant de mica en mica, amb un Peralada dominava cada vegada més. Medina ha fregat l'empat a la sortida d'un córner. A la primera ha perdonat, però a segona ha estat letal per empatar (78'). Centrada passada al segon pal, la torna a posar un company i el davanter de Platja d'Aro que apareixia per marcar. Segon gol consecutiu en dos partits i dedicatòria per a Nierga.

Embravits, els locals s'han llançat per totes. Els últims quinze minuts al Municipal són territori del Peralada, territori remuntada. Dani Gómez ha estat a punt de trencar la igualada amb una espectacular volea que ha acabat a córner. I del servei de cantonada n'ha sortit el gol que capgirava el partit (83'). Solans ha rematat sol dins l'àrea petita per fer el segon. El lleidatà ha demanat perdó en la celebració i ha constatat que la cessió l'ha fet créixer molt esportivament. Cinc minuts per capgirar un resultat advers i fer embogir un públic entregat. Els nois de Vizuete estaven tocats, però encara han posat la por al cos dues vegades als locals.

El derbi de la demarcació ha estat empordanès. Tres punts d'or per a un Peralada que es consolida en la tercera posició i suma els nou punts possibles davant de rivals de màxima exigència (Muntanyesa, Europa i Girona B). La cara amarga és per al Girona B, que es complica moltíssim la possibilitat de ser al play-off, tot i encara mantenir opcions.