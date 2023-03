Els Mossos d’Esquadra han identificat i denunciat penalment aquest dilluns un home acusat de proferir insults racistes a un nen que estava jugant un partit de futbol infantil al Camp Municipal de Futbol Menorca, al barri de Sant Martí de Provençals de Barcelona, segons ha informat BTV.

Els incidents van passar diumenge cap a les 11.30 del matí. En aquell moment els Mossos van rebre un avís per telèfon segons el qual s’acabava d’interrompre un partit de futbol infantil per decisió arbitral. El col·legiat havia parat el joc perquè un espectador estava insultant greument un nen de raça negra que participava en el partit. Estaven jugant la Penya Barcelonista Barcino contra la Fundació Futbol Badalona. L’afectat era un nano de la Penya Barcelonista Barcino.

En el moment que l’àrbitre va aturar el partit –tot i que el que menys importava era el resultat– guanyava el conjunt barceloní al badaloní per 3-2. El partit es va suspendre i ja no es va reprendre, tal com indica el reglament corresponent.

Aquest matí hem identificat i denunciat penalment un espectador que proferia insults racistes contra un jugador d'un equip de futbol infantil al Camp Municipal de Futbol Menorca de Barcelona #StopDelictesOdi pic.twitter.com/OgSwfelXY4 — Mossos (@mossos) 5 de marzo de 2023

Els agents de la policia autonòmica catalana van arribar al camp de futbol i van identificar de seguida l’espectador que havia llançat els insults de tipus racista contra el jove futbolista. Posteriorment, el pare del menor afectat es va desplaçar a una comissaria dels Mossos per denunciar els fets.

Sobre los acontecimientos de hoy en el Menorca:



Adjuntamos extracto del acta arbitral.



CERO RACISMO EN LAS GRADAS! pic.twitter.com/Wyax6JwsZr — PB Barcino (@pbbarcino) 5 de marzo de 2023

La PB Barcino va emetre un comunicat de rebuig pels fets. «Des de la PB Barcino volem mostrar el nostre més absolut rebuig pel desagradable incident (...) En la nostra institució no té cabuda el racisme i a les nostres grades sempre es lluitarà contra la discriminació. Volem agrair a les nostres famílies la fermesa mostrada després del repulsiu atac. Zero racisme a les grades».