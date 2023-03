Ramon Benito: «Sóc un competidor: el Girona no és un casal»

Déu n’hi do, quin palmarès.

Fa molts anys d’això, ja gairebé no me’n recordo. He tingut la gran sort d’estar al Barça i allà es lluita per tot. El temps va molt de pressa, sembla que hagin passat dècades. I realment fa temps, però tampoc tant. Em queden els records, les amistats, la vida fora de la pista i algun títol més específic.

Com acaba al Girona?

Em van venir a buscar, perquè creien en un projecte nou i diferent, des de sota. Es va prioritzar el tema de la base, ara fa vuit anys que hi sóc. Quan m’ho van proposar els vaig dir que si era un projecte a llarg termini, m’involucrava. A més a més, em transmetien moltes ganes i il·lusió, i això també em va engrescar força. Una de les premisses que vam tenir era transportar gironins cap a dalt de tot, que és el que estem assolint aquest any: hem tingut tres debutants i d’altres hi són amb la perspectiva de fer-ho. I hem de tenir present que hi ha nanos a sota que empenyen amb força.

El projecte batega espectacularment, oi?

Per a mi és un gran èxit que el primer equip estigui aguantant tant en la màxima categoria. Amb el pressupost que tenim, és molt complicat. Però gaudim d’una base que és una sort: hem guanyat un campionat d’Espanya i dos campionats de Catalunya. Quan vaig arribar aquí, l’hoquei només es relacionava amb el GEiEG. En canvi, ara el Girona ha imposat l’estàndard. Quan parles d’hoquei a Girona, es parla del Girona. I això és degut al paper dels equips formatius, que es fan escoltar. Arribem a campionats importants i hem potenciat l’hoquei femení.

Quina xifra es mou, actualment?

Som una vintena d’equips, entre masculins i femenins, i uns 120 jugadors i jugadores. Quan aterro eren menys, esclar. Però el que de veritat ha propiciat el canvi és la mentalitat. Jo sóc un competidor i volia que la base competís. Hi ha espai per a tothom, perquè l’hoquei també pot servir com a esport i prou; però el Girona no és un casal, aquí s’hi ve a entrenar, competir i anar a fons.

Es valora suficient que Girona tingui un equip d’hoquei a la Primera Divisió?

Parlem d’un esport que no és del tot majoritari, i més a Girona. Aquí hi ha moltíssims esports, perquè se’n practica. I més que de futbol, és una ciutat de bàsquet. Tant de bo es poguessin fer seccions, com té el Barça o intenta fer l’Espanyol. A escala de pressupost, l’hoquei significa una minúcia i seria bonic no? L’any passat va haver-hi el doble ascens del Girona i el Bàsquet Girona, i l’Uni fa anys que és a l’elit. Hem tingut una ocasió especial per a fer alguna cosa diferent.

Creu que així es reforçaria la marca Girona?

Exacte, ajudaria molt més. En el seu dia ja es va intentar englobar els diferents esports. D’il·lusions també es viu i m’encantaria que ajuntar-ho tot fos una realitat, però és molt complicat. Sé que mitjançant algun contacte i l’Ajuntament, més o menys es va intentar i que es té present, com a mínim, la voluntat d’enfortit tot això. Amb el Barça vam fer rues per la ciutat amb tots els equips campions i t’asseguro que és inoblidable.

Esperava que el mètode implantat des de la seva arribada donés tan bons resultats?

Confiava en el qual volia aportar, esclar. Sí que és cert que ha costat molt i comporta un desgast psicològic important. De temps i de tot. Però ara m’omple, perquè veig reflectit tot el que hem treballat aquests anys. I sobretot, perquè veig el futur de tots aquells nanos que dirigeixo des de prebenjamins i ara són al primer equip. Aquest era el meu somni i això val més que molts diners, perquè demostra que la feina dona fruits.

Hi ha una imatge gravada: la de tres juvenils jugant al mateix temps a la pista del Noia.

Sí, i és molt positiva, però no és només això: l’infantil és campió de Catalunya i d’Espanya, per posar un exemple. Volem fer veure que a banda del primer equip, que està al màxim nivell, es creen jugadors a sota. I és un aspecte bàsic, especialment quan tens un pressupost petit i saps que costa fitxar.

El talent s’ha de retenir?

Quan hagin de marxar, seré el primer que els hi buscaré un lloc. No s’ha de retenir, penso tot el contrari. S’ha de formar per després, si existeix la possibilitat de fer un pas més, poder marxar. I aquí tindran sempre les portes obertes si volen tornar. Tinc experiència, en aquest sentit: vaig estar al Tordera, més tard vaig créixer al Blanes, al Vic i al Barça. I la meva fantasia era tornar al Tordera i sempre asseguro que sóc del Tordera, perquè és on em vaig criar. I m’agradaria que els que avui són nanos, quan siguin grans diguin que són del Girona, tot i que potser han de fer un salt per poder evolucionar. Si estan preparats per a la Champions i guanyar títols jo mateix els hi diré que aquí no els podem ensenyar res més i els deixaré volar. La clau és que hi sigui, el talent. I a Girona hi és.

Ara el primer equip acumula dues victòries seguides i és onzè a la taula. Quin balanç fa?

A l’inici del campionat sabíem que estaríem per aquesta zona, malgrat que hem intentat escalar posicions. La nostra esperança era intentar no lluitar pel play-out, com vam haver de fer el curs passat, on ens vam salvar en el darrer partit. Però teníem clar que ho hauríem de fer molt bé. Crec que no ho vam fer malament, però els resultats no acompanyaven. En contrapartida, ara sí que ho han fet.

Com el definiria, a l’equip?

Costa molt que ens guanyin, però ens costa molt guanyar. Som els pitjors golejadors de la Lliga, però som el setè que menys encaixa. Ens és complicat matar els partits i aquest fet comporta tenir menys punts. Però estic satisfet. M’agradaria molt no tornar-nos-ho a jugar tot a vida o mort i esperem que les victòries ens aportin confiança. El pròxim partit, contra el Vilafranca, és vital. Hem d’intentar sumar els tres punts, mantenir l’espectacular actitud que tenim, perquè ens deixem la pell en tot moment i no anar més enllà del dia a dia. I creure. Creure sempre.