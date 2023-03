Fontajau tindrà pantalles LED als marcadors dels fons la temporada que ve

El pavelló de Fontajau disposarà a partir de la temporada que ve d’unes noves pantalles LED que també podran fer funcions de videomarcador. L’Ajuntament està preparant el plec de clàusules previ a la licitació del contracte de subministrament i muntatge d’aquests aparells, que es col·locaran als dos fons per substituir els actuals marcadors que hi ha allà des de fa 30 anys, quan es va inaugurar l’equipament.

L’ascens del Bàsquet Girona a l’ACB ha fet accelerar aquest renovació tecnològica al pavelló per adaptar-lo a les noves necessitats. De fet aquesta temporada el club que presideix Marc Gasol ha hagut de demanar una moratòria a la patronal, al·legant que és un recent ascendit. Finalment el videomarcador de quatre cares que hi ha al centre, penjant del sostre, es mantindrà igual, tot i que també ha quedat endarrerit perquè no pot complir els requeriments necessaris: que consti el número i cognom de cada jugador, a més dels punts aconseguits per cada equip, les faltes comeses per cada jugador i entrenador, i el període de joc.

El regidor d’Esports, Àdam Bertran, ha explicat que «aquesta inversió forma part de l’estratègia d’intentar adequar totes les instal·lacions a les seves necessitats i usos, de la mateixa manera que vam posar recentment una pista nova al pavelló de Santa Eugènia». Segons ell «a Fontajau cal fer aquesta adaptació perquè és necessària pels usos que en fa el bàsquet professional». Bertran admet que la renovació «ja calia aquest mateix any» però apunta que «hi ha una moratòria establerta i ara el nostre compromís és tenir-ho a punt per la temporada que ve». La inversió municipal serà notable perquè es planteja un preu de sortida màxim de 170.000 euros.

Aquestes dues pantalles-marcadors de tecnologia LED tindran unes dimensions de 12,5m2 cadascuna (5x2,50 metres), de darrera generació. Els nous aparells podran realitzar la funció de videomarcador, i es col·locaran en els dos fons del pavelló per substituir els marcadors actuals, que tenen 30 anys d’antiguitat. A més també es renovaran d’altres aspectes tecnològics perquè tot plegat sigui un sistema integrat: tres marcadors de temps de partit, que s’instal·len en els vestidors de l’equip local, visitant i àrbitres; jocs de marcadors de possessió de 24 segons a quatre cares a instal·lar en la part superior de les cistelles; jocs de marcs lluminosos de color groc i vermell; fletxes electròniques de possessió, i una consola de control i el corresponent software esportiu, que permet convertir la pantalla LED en un marcador electrònic. Tot avalat pel corresponent certificat FIBA.

El videomarcador de quatre cares seguirà igual i amb els nous equips s’adaptarà la instal·lació a l’ACB

A finals de l’any passat el Baxi Manresa va estrenar dues pantalles de LED de característiques similars a les que hi haurà a Girona, amb una inversió allà de 55.000 euros per part de l’Ajuntament. S’adequava d’aquesta manera el Nou Congost a les demandes de l’ACB per tal d’oferir tota la informació del joc. A Fontajau, en l’etapa Akasvayu, el club va fer una forta inversió per col·locar al sostre, al mig de la pista, un video-marcador de quatre cares valorat en 600.000 euros. Aquest aparell, que s’utilitza encara avui en els partits del Bàsquet Girona i l’Uni, també ha quedat obsolet per a les necessitats tecnològiques que demanda l’ACB.

La temporada regular finalitza a finals de maig amb un Girona-Baskonia a Fontajau i per aquell partit encara no hi haurà disponibles els nous videomarcadors. L’Ajuntament pretén posar a licitació aquesta obra en les properes setmanes amb vistes a que els treballs de muntatge es puguin fer a l’estiu, quan l’Uni i el Girona hagin acabat les lligues.