Ajuntament i Diputació liquiden el crèdit de 2,1 milions de l’antic CB Girona

Quinze anys després, la fallida del CB Girona segueix generant una despesa inútil tant per a l’Ajuntament com per a la Diputació. Però serà, ara sí, per poc temps més. El 30 de juny les dues institucions liquidaran de manera definitiva la pòlissa de crèdit per valor de 2’1 milions d’euros que es va contractar el juny de 2001 amb el seu aval, i que s’han vist obligades a abonar des que l’estiu de 2008 l’Akasvayu, ofegat pels deutes, va dir prou, tancant 20 anys seguits a l’ACB.

El 26 de juny de 2001, per eixugar un deute de 360 milions de pessetes (2.196.098,23 euros), es va crear l’empresa Institucional del Bàsquet, participada al 50% per l’Ajuntament i la Diputació, que a canvi de tenir els drets de l’anomenada «llicència ACB», va avalar el préstec. Durant els primers anys, els diners de les subvencions públiques que rebia el club eren rebotats a Institucional del Bàsquet per anar pagant les quotes; però el 2008, i ja amb l’Akasvayu agonitzant per acabar la temporada, el club va deixar de pagar i Caixa Girona va recórrer als avaladors. Des d’aleshores, durant els últims 15 anys, Ajuntament i Diputació han anat fent pagaments anuals de 108.633 euros, dividits en 54.316,85 cada institució. Només els queden dues quotes, la del proper 31 de març (13.698,18 euros) i la final el 30 de juny que serà d’una quantitat similar.

Tant l’Ajuntament com la Diputació van intentar al seu dia evitar haver de respondre com a avaladors, mirant si es podia incloure el deute en el concurs de creditors que va obrir el club en el moment de fer fallida. Però no se’n van sortir. I fins el proper 30 de juny hauran hagut de pagar el crèdit. El 19 de juny de 2001, quan la Diputació va aprovar per unanimitat (CiU, PSC i ERC), l’aval al CB Girona, l’aleshores diputat d’Hisenda Ramon Ramos ho va defensar al·legant que «és un projecte de les comarques gironines i no només de Girona, i tenim la garantia de l’ACB que en cas de descens recuperem 200 milions (de pessetes)». No hi va haver descens, sinó renuncia, i mai hi va haver aquesta possibilitat. És més, la ciutat ha trigat 14 anys a recuperar la màxima categoria del bàsquet masculí gràcies a la creació del nou Girona de la mà de Marc Gasol i durant tot aquest temps les institucions han hagut d’invertir per a res més de 700.000 euros cadascun.

«La situació que s’ha generat amb aquesta pòlissa de crèdit porta l’etern debat de fins a quin punt les institucions s’han de mullar per donar suport, en aquest cas, al bàsquet aportant diner públic per finançar una cosa que en part és esport però també un negoci que hauria d’anar a risc i ventura de l’entitat. Ens vam trobar aquí sense voler-ho. Nosaltres el que volem és que hi hagi el màxim d’equips a dalt de tot, però també la nostra voluntat és ajudar l’esport base», explica el diputat d’esports de la Diputació, Jordi Masquef. A més recorda, en referència a l’Akasvayu que «si fas una cosa artificial els fonaments no són sòlids i el risc de fallida és més alt».