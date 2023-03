L’Uni torna a la feina després de dos dies de desconnexió

Després de tancar una setmana negra, en la qual van ajuntar-se l’eliminació de l’Eurolliga a Salamanca (74-63) i la greu lesió al genoll de María Araújo, amb una dura derrota el diumenge passat contra el Jairis (58-76) en ‘El Partit de Totes’ a Fontajau, l’Spar Girona ha gaudit de dos dies lliures que han servit per desconnectar i posar un punt i a part a la mala dinàmica que perseguia l’equip. En aquest sentit, les de Bernat Canut tornen aquest matí a la feina per començar a preparar el pròxim repte. Aquest dissabte s’enfrontaran a l’Ensino Lugo a Galícia (19.15 hores), desè classificat a la LF Endesa i que també ve de perdre en la darrera jornada davant l’Araski (82-65).

El cos tècnic ha planificat tres sessions d’entrenament de cara al partit a Lugo: avui, demà i divendres, quan es desplaçaran cap a terres gallegues un cop finalitzi la posada a punt al pavelló de Fontajau.

El duel serà de màxima importància per a les gironines, tenint en compte que el marge d’error és mínim si volen lluitar pel títol de lliga. En l’actualitat, el València lidera la classificació amb 44 punts, el Perfumerías Avenida és segon amb 43 i l’Spar Girona ocupa el tercer lloc amb 42. Ara bé, per sota hi ha el Saragossa (41) que també intentarà esgotar les seves opcions per quedar el més amunt possible.

Etxarri passa per quiròfan

Mentrestant, l’aler-pivot navarresa Irati Etxarri passarà avui per quiròfan després de patir una fractura aguda en el lligament encreuat anterior del seu genoll esquerre. La intervenció anirà a càrrec del Dr. Casanova a la Clínica Causse Clínic de Girona.

D’altra banda, la capitana Araújo està pendent que li baixi la inflamació de la lesió al lligament encreuat anterior per definir el dia de la seva operació.