La fe i l’empenta del Peralada valen deu punts d’or

Cinc minuts per culminar una remuntada en el derbi contra el Girona B en el tram final de partit i allargar el somni de disputar el «play-off». El Peralada està sent una de les sensacions de la temporada al grup català de Tercera. Els gols de Marc Medina i Sergi Solans en el minut 77 i 82, a assistència de Palacios, van fer embogir el públic verd-i-blanc a la tribuna de l’Estadi Municipal. Noranta minuts a Peralada poden ser molt llargs per al conjunt visitant.

Les dues dianes contra el filial blanc-i-vermell en els últims minuts podrien ser un fet anecdòtic, però el conjunt de Miquel Àngel Muñoz s’està aferrant a l’èpica – i a insistir pacientment a la porteria rival- per emportar-se els enfrontaments. En la penúltima jornada a casa, també en un transcendental partit contra la Muntanyesa, el gol va arribar a última hora. El capità Sergi Romero anotava l’únic gol del duel en el 87’. Just una jornada abans, en aquest cas a domicili, Sergi Solans va rescatar un punt del Xevi Ramon a quatre minuts del final per empatar a un contra el Vilassar.

La història al Maresme no era nova perquè una setmana abans, i davant l’Hospitalet del llançanenc Hèctor Simón, els empordanesos van derrotar els riberencs amb un altre gol just abans del xiulet final. Llavors, Alan Baró batia Aliaga amb un cop de cap al 89’.

Estem en una bona dinàmica que ajuda. Els canvis ens permeten mantenir-nos o, fins i tot, millorar

En les últimes cinc jornades, els xampanyers han aconseguit punts en els darrers quinze minuts o dit d’una altra manera, deu punts dels últims onze els han sumat a les acaballes dels partits. Miquel Àngel Muñoz, l’entrenador del Peralada, atribueix els punts a diferents factors: «És una categoria molt igualada i els partits s’acaben decidint per patits detalls. Estem en una dinàmica bona que ajuda que passin aquestes coses. L’equip físicament està molt ben treballat, té molta força i creu molt amb què ha de fer». El tècnic gironí també afegeix que els jugadors ajuden molt: «Tenim una plantilla profunda, els canvis ajuden i potser quan els altres equips baixen físicament una mica, nosaltres ens mantenim o millorem. Això és el que ens ajuda una mica en les remuntades».

Amb set jornades per endavant, el «somni» del Peralada de poder disputar la promoció continua viu. Tot i l’esprint final que té l’equip i el petit Tourmalet superat, Muñoz no vol que els bons resultats descentrin a l’equip perquè la lliga és una carrera de fons: «El Tourmalet va començar el dia 11 de setembre i acabarà el 23 d’abril. Hi ha setze equips a la categoria i tots els resultats van molt ajustats i per la mínima. Tothom es jugarà alguna cosa aquestes últimes jornades. El nostre objectiu, el que ens vam marcar a principi de temporada, era ser competitius en cada jornada i poder guanyar. De moment, ho hem aconseguit. El temps i la classificació ens diran el lloc que ens pertoca».