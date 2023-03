«Hem tallat el braç d’en Fernando i l’hem congelat fins al proper partit». Així s’expressava, tirant d’ironia, Svetislav Pesic, a la sala de premsa de Fontajau la nit del 14 de febrer de 2007. Aquell dia l’Akasvayu havia escombrat el Dijon (117-83) a la FIBA Cup, competició que acabaria guanyant un parell de mesos més tard, amb una exhibició històrica de Fernando San Emeterio, una de les figures emergents d’aquell equip on també despuntaven Marc Gasol, Sada o McDonald. L’aler, que diumenge torna a Girona, ara com a tècnic assistent d’Àlex Mumbrú al València, va anotar 39 punts amb una estadística per a la posteritat: 10/11 triples, i perquè va errar el darrer després d’haver-ne clavat deu de seguits.

«És d’aquells dies que sembla que algú dirigeix la pilota, que tot t’entra», va dir San Emeterio al final d’aquell partit. Havia acreditat una estadística que feia goig: 2/2 de 2 punts, 10/11 triples, 5/5 tirs lliures, 5 rebots i 4 assistències. «L’últim triple l’he tirat perquè s’acabava el temps i no volia que l’equip perdés l’oportunitat d’anotar, sinó acabo amb 10 de 10», va afegir. Pesic, mentrestant, lamentava no haver substituït abans el jugador quan duia els deu triples seguits, per evitar així que taqués els números amb l’errada de l’onzè.

Va jugar 74 partits amb l'Akasvayu repartits en dues temporades (2006-2007) al costat del seu amic Marc Gasol

Va posar punt final a la seva carrera com a jugador l’estiu de 2021. A València, on va disputar les seves darreres sis temporades en actiu i on encara segueix ara al cos tècnic. San Emeterio (Santander, 1/1/1984) va deixar-ho amb 643 partits a l’ACB, 74 dels quals (més de 700 punts anotats), els va disputar en les dues campanyes que va viure a Fontajau, a l’Akasvayu que liderava el seu amic Marc Gasol. L’exaler havia debutat a la màxima categoria amb el Valladolid, on es va formar, d’allà va venir a Fontajau i quan el projecte Akasvayu es va enfonsar el 2008 se’n va anar al Baskonia. El seu palmarès és d’altíssim nivell: campió de lliga, Copa i Supercopa amb els bascos, campió de lliga, Supercopa i Eurocup amb el València, i plata als Jocs de Londres i dos ors en Eurobaskets amb Espanya. A Girona va ser campió de la FIBA Cup i subcampió de la ULEB.

L’últim partit de San Emeterio a Fontajau va ser el 8 de juliol de 2018, el duel benèfic que va enfrontar els amics de Marc Gasol amb els del seu germà Pau. L’ara tècnic del València va aportar 16 punts fent conjunt amb l’ara president i pivot del Bàsquet Girona.