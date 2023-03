L'Spar Girona s'ha retrobat amb la victòria derrotant a l'Ensino Lugo gallec. Les gironines han dominat el partit de cap a peus liderades per la dupla nord-americana formada per Rebekah Gardner i Brittney Sykes. El triomf permet agafar aire a l'equip de Bernat Canut, que després de les lesions recents d'Irati Etxarri i María Araújo, busca recuperar sinergies abans d'encarar la Copa de la Reina que es disputa a finals de mes a Saragossa. La mala notícia del partit ha sigut la lesió de la jugadora francesa Ornella Bankolé, que en el marc d'una acció s'ha ressentit d'un dolor al genoll. La jugadora passarà pels serveis mèdics per determinar l'abast de la lesió.

L'equip de Bernat Canut es plantava a Lugo amb el clar objectiu de retrobar sensacions positives després de quatre partits consecutius sense conèixer la victòria. El conjunt gironí, amb només vuit jugadores disponibles del primer equip, s'ha posat per davant de la mà de Rebekah Gardner i Marianna Tolo, tot i que les gallegues s'han mantingut a l'aguait a cop de triple. Faustine Parra ha disparat la distància fins als vuit punts però una cistella de Milica Ivanovic ha culminat un parcial de 0-6 que ha trinxat l'avantatge de les gironines (16-18).

Les locals s'han bloquejat en atac i les catalanes han posat la directa gràcies a Marianna Tolo. L'australiana ha col·locat la màxima diferència (16-26) en una gran acció individual sota el cèrcol. Tot anava com la seda, però les jugadores d'Antonio Pernas han reaccionat gràcies al joc interior de Lydia Giomi, que ha col·locat a les seves companyes a dos (31-33). Afortunadament per a les gironines, un triple de Giedre Labuckiene a les portes del descans ha allunyat el perill.

L'Ensino s'ha quedat clavat sense anotar cap punt en cinc minuts i Gardner ha estirat l'avantatge fins als +9. La californiana no tenia aturador i ha començat a inflar les seves estadístiques personals. Les locals, que no trobaven encert tot i moure amb fluïdesa la pilota, han vist com l'Uni col·locava la màxima diferència en el marcador (33-47). Sykes s'ha sumat a la festa anotadora de la seva compatriota i les cares de la banqueta local eren un poema.

A l'inici del darrer quart, Rebekah Gardner ha fet quatre punts consecutius que han sigut un avís: la nord-americana no estava disposada a deixar escapar la victòria. Les gironines han començat a gaudir d'un mar de punts de benefici i els intents de Laura Aliaga per tornar a posar a les seves companyes dins el partit s'han vist esvaïts per les accions ofensives de Brittney Sykes. Una reacció de les locals a 4 minuts per a la conclusió, que han retallat distàncies fins als nou punts, ha provocat un temps mort de la banqueta gironina. Aliaga ho ha tornat a intentar, aquest cop sense èxit, amb el tir exterior i les gironines han pogut posar el llacet a la victòria.