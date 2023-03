Ha lluitat fins al final el Bàsquet Girona, però no ha pogut ser. Els d'Aíto han completat un partit masa irregular i ho han pagat car davant un València que ha estat superior durant 30 minuts.

Els visitants han començat el partit amb molt ritme, trobant els seus tiradors lliurats i aprofitant la tova defensa del Bàsquet Girona. Encara no havia acabat el primer període, i els valencians ja havien anotat cinc triples, que els han permès establir una diferencia de 10 punts que ja començava a ser preocupant pels interessos dels d’Aíto. Una petita reacció local en els últims compassos del període, sobretot a nivell de sensacions i energia defensiva, deixava el desavantatge en set punts (19-26).

Semblava que els gironins aconseguien tancar l’aixeta de les cistelles massa barates del València en l’inici del segon quart, però un parell de males decisions en atac i imprecisions en la finalització tornaven a donar molt aire als visitants (19-31). Hill, amb un triple, i Miletic, amb dues cistelles, signaven un parcial de 7 a 0 pel Bàsquet Girona que donava esperançes. Però han durat poc. El València s’encomanava a la seva millor arma, el triple, i deixava un panorama molt advers en les acaballes del període (28-44). Prkacin i Taylor ho arreglaven una mica però encara tocaria millorar molt en la segona part per tenir opcions de lluitar pel partit (32-46).

El decorat del partit ha canviat després del descans. Els gironins, que sentien el suport d'un Fontajau que ha convertit cada atac visitant del tercer quart en un autèntic infern, han reaccionat a base d'intensitat defensiva i agressivitat cap a cistella, completant un parcial d'11 a 0 que els ha situat a només un punt (52-53). Fjellerup, amb un triple, ha tingut l'oportunitat de posar el seu equip per davant per primer cop en tot el partit, però ha errat i el tercer quart acabava amb una estreta avantatge visitant (52-55) que ho deixava tot obert per l'últim període.

Els gironins no han pogut mantenir l'energia dels minuts anteriors, i després d'empatar el partit a 57, han vist com el València els endosava un parcial de 0 a 9 que ho posava molt costa amunt (57-66). El matx ha entrat en una fase de força desencert que beneficiava els visitants, perquè aconseguien mantenir la diferència i el rellotge anava corrent. No s'han rendit els d'Aíto, que en qüestió de pocs segons han signat un parcial de 7 a 0 que els ha posat a 5 punts a menys d'un minut pel final, però no hi ha hagut miracle.