L’objectiu era arribar al Clàssic amb l’avantatge de 9 punts intacte i un altre partit d’aprovat just del Barça han fet el fet. Diumenge a la nit (21 h), dia de Sant Josep, en un Camp Nou presumiblement ple a rebentar, els de Xavi tindran l’oportunitat de posar la rúbrica a la Lliga contra un Madrid que, en teoria, dimecres accedirà a quarts de la Champions si el Liverpool no opera el miracle.

Dèiem la setmana passada que després de l’1-0 davant el València, el Barça ja sumava vuit partits guanyats amb aquest mínim marge a favor. Avui, de nou, un solitari gol de Raphinha ha tornat a donar tres punts a un líder que rega el jardí amb actuacions agòniques basades en una capacitat de supervivència insòlita. No era el que s’esperava de l’era Xavi, però la fórmula pot proporcionar un títol de lliga.

L’ímpetu inicial habitual dels partits de San Mamés ha tenallat el Barça, que ha disparat primer amb un xut de Ferran Torres que ha sortit molt a prop del pal. Però el camp feia baixada en direcció a la porteria de Ter Stegen i el setge de l’Athletic, intens en molts moments, ha dificultat la circulació blaugrana, inexistent. Per increïble que sembli, a estones sembla que el Barça no sap què fer amb la pilota, com si li molestés.

I, malgrat tot, en el descompte del primer temps, Busquets ha fet una centrada que Raphinhaha convertit en gol, invalidat pel jutge de línia però concedit pel VAR. El gol va tranquil·litzar un Barça que a la segona part ha temptat la caldera de San Mamés, malgrat que la incertesa del resultat era una amenaça constant. Amb Gavi més implicat que a la primera part, els blaugrana han allargat les jugades i obligen els locals a perseguir la pilota.

L’Athletic ha xutat tres cops al pal i, en un final frenètic,Iñaki Williams s'ha escapat de Marcos Alonso i Balde i ha empatat ... fins que uns instants després el VAR ha advertit que Muniaín s’havia endut la pilota amb el colze en l’inici de la jugada. Gol anul·lat, Valverde indignat, estupefacció a la graderia. I tres punts més pel líder.