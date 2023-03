Cara i creu per als equips gironins de Tercera. El Peralada ha desaprofitat una bona oportunitat per consolidar la posició de play-off després de caure derrotat 2 a 1 al camp del Vilafranca, mentre que el Girona B s'ha imposat per la mínima (1-0) a la Rapitenca.

El Peralada ha vist tallada la ratxa de tres victòries consecutives davant el Vilafranca. L'equip de Miquel Àngel Muñoz ha perdut 2 a1 i ha desaprofitat una bona oportunitat per obrir forat amb els rivals que lluiten pel «play-off». El partit s'ha torçat ben aviat per als empordanesos. Ashot ha obert la llauna al minut 14 aprofitant una bona passada a l'espai de Miki Puerto. Només tres minuts després, Eric Via ha marcat el segon gol de falta directa. Pol Gómez ha retallat distàncies a la segona part amb un xut des de la frontal que ha entrat per l'esquadra (47'). Tot i dominar els últims minuts de l'enfrontament i tenir alguna aproximació, els xampanyers no han pogut empatar el partit. El Peralada continua tercer a la classificació, però només té dos punts de marge respecte del primer rival que no jugaria la promoció. El Girona B, en canvi, ha sumat tres punts davant el cuer, la Rapitenca. L'equip d'Axel Vizuete ha quallat un partit espès, però ha fet valdre la diana de Shin al minut 68. El triomf permet al filial blanc-i-vermell acostar-se a cinc punts del «play-off» quan resten sis jornades de competició.