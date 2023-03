Les lesions no donen cap respir a l'Uni Girona

Laia Flores, Shay Murphy, Marianna Tolo, Faustine Parra, Rebekah Gardner, Brittney Sykes i Giedre Labuckiene. Aquestes són les set jugadores del primer equip de l'Spar Girona que Bernat Canut i Laura Antoja tenen disponibles. Les altres, malauradament, han anat caient, de mica en mica, com un plaga que no ha tingut pietat d'un vestidor que no sap ni cap a on mirar.

L'última jugadora en lesionar-se a Fontajau, de fet, va aterrar al club per cobrir les baixes que començava a haver-hi. Ornella Bankolé va lesionar-se durant el partit del cap de setmana contra l'Ensino. «No sé si parlar del partit o de la nova lesió de l'Ornella. Haurem de fer proves, però no té bona pinta. (...) La victòria ens havia d'ajudar a nivell anímic, però aquesta nova lesió ens deixa preocupats a tots», explicava l'entrenador de l'Uni Girona un cop finalitzat el partit. Avui s'han conegut els resultats de les proves mèdiques realitzades a Bankolé, amb el següent diagnòstic: la jugadora francesa pateix una lesió al menisc de la cama esquerra i l'evolució de la lesió marcarà la seva disponibilitat. Amb la boca petita, es comenta que, malgrat no haver-hi establerta una data concreta de tornada, si evoluciona positivament, se l'espera per als play-offs. Creuem els dits, perquè és un malson.

Cinc jugadores de baixa

La rotació per a Bernat Canut i Laura Antoja és curta perquè les lesions no estan donant cap mena de respir. Tot va començar fa unes setmanes, amb l'adéu de la base Laura Cornelius al Çukurova turc. S'hi va afegir immediatament la sueca Binta Drammeh, amb un trencament del psoes ilíac esquerre. Afegim-hi la lesió de Nora Galve, que en un entrenament del mes d'octubre va trencar-se el lligament creuat anterior del genoll dret. No ha ni debutat, però el pitjor encara estava per arribar.

Els noms d'Irati Etxarri i María Araújo han estat protagonistes els últims dies pels seus comiats, a contracor, de les pistes. La primera a trencar-se va ser Etxarri, que va patir una lesió del lligament creuat anterior, en el seu cas, del genoll esquerre. Araújo es va trencar el lligament creuat anterior del genoll dret, el mateix que es va lesionar el març de 2021. Ara és Bankolé, el reforç cridat a suavitzar l'impacte de les lesions, qui es lesiona. Sembla increïble que tots aquests condicionats s'hagin reunit aquest curs a Fontajau per a fer-li la guitza a l'Uni Girona.

Estats anímics

Les baixes al vestidor, unides a l'eliminació de l'Eurolliga a mans del Perfumerías Avenida i la decebedora derrota a casa contra el Jairis d'Èric Surís van provocar les primeres angoixes serioses de la temporada. «Quan es lesiona Araújo allò que s'aguantava ja una mica amb pinces, es desmunta. Les jugadores que ja deien 'va vinga, que vindrà algú, va que ho aconseguirem', cauen en el desànim. No només no tires endavant, sinó que perds algú important, i a més, en pla dramàtic», reflexionava Antoja en una entrevista al Diari de Girona. La victòria a Lugo va significar un acte de rebel·lia per a un vestidor que ha d'enfrontar-se a massa coses. Perquè tot té un límit.