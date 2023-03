Marc Vázquez: «Ara toca seguir remant i guanyar el Voltregà»

Les coses no van sortir com estaven previstes al Pavelló de Palau 2, dissabte contra el Vilafranca. «El partit va ser bastant igualat. Llàstima que al final vam fer una blava que no tocava», reconeixia Marc Vázquez després del partit. I és que els gironins van cometre dues badades letals, una al principi -amb un gol en contra en la primera acció del partit- i una altra al final -amb una targeta blava a Moi Aguirre- que es van traduir en dos dels tres gols anotats pels rivals i que els va deixar a tocar una victòria que hagués estat clau per evitar el play-out.

«Sabíem que el Vilafranca, tot i estar en la situació que està, era un equip molt difícil de guanyar, tant a casa seva com a casa nostra. El partit va anar com va anar, però sent sincers, crec que potser ens mereixíem alguna coseta més», assegurava Vazquez, que va ser l'autor d'un dels tres gols que va anotar el seu equip. El Garatge Plana encaixa un empat contra el cuer (3-3), tot i fregar la victòria Pressió contra el Voltregà Ara, per Vazquez, la pressió es concentra en el partit contra el Voltregà d'aquí a dues jornades, un rival directe -per ara, marcant les posicions de play-out-, només un punt per sota que els de Ramon Benito: «La dinàmica que portem és bona, continuem sumant. Ara toca guanyar el Voltregà, que és potser un dels partits més importants d'aquesta temporada». Abans, però, el Garatge Plana té un altre compromís vital: diumenge (12h) a la pista del Lleida, un altre rival proper a la taula. Ramon Benito: «Sóc un competidor: el Girona no és un casal»