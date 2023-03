L'espanyola Paula Badosa va caure aquest dilluns per 6-3 i 7-5 contra la de Kazakhstan Elena Rybakina, número deu del rànquing mundial, i es va acomiadar del torneig d'Indian Wells, del qual va ser campiona el 2021, a la segona ronda.

Badosa, número 22 del món, va estar un trencament a dalt al segon set i va tenir opcions per remuntar el partit, però va cedir davant una Rybakina, campiona de Wimbledon el 2022, que va blindar la seva passada a vuitens en una hora i 35 minuts.

Va ser un partit complicat també a escala mental per a les dues jugadores, dues amigues que també competeixen juntes en dobles. Tot just 24 hores d'enfrontar-se havien perdut el partit contra la belga Elise Mertens i l'australiana Storm Hunter.

Badosa, que va ser campiona a Indian Wells el 2021, va arribar a la segona ronda al desert californià després d'eliminar la seva compatriota Nuria Párrizas dissabte passat amb una bona actuació.

Badosa va guanyar els tres enfrontaments precedents, inclosa la Billie Jean King Cup, però Rybakina va estar sòlida a l'hora de sacar i la va eliminar d'un torneig en què va ser semifinalista el curs passat.

La kazakh va prendre avantatge en el primer parcial amb un trencament en el setè joc, després que Badosa anul·lés tres boles de 'break' al cinquè, i va sentenciar el set 6-3 amb un nou trencament al novè joc.

Badosa va reaccionar amb orgull i va fer fallida per primera vegada el servei de Rybakina per escapar-se 4-2. Va tenir una altra bola de fallida per posar costa avall el set, però la va perdonar i el seu partit es va tornar a complicar.

Rybakina va recuperar el trencament i va anul·lar dues boles més de trencament amb 5-5 al marcador per obrir-se el camí cap al definitiu 7-5.

Als vuitens de final, la kazakh s'enfrontarà amb la guanyadora del partit entre les russes Varvara Gracheva i Daria Kasatkina.