La Kings League arriba a la part decisiva amb la celebració de la Final Four de la competició que definirà quin equip és el campió de la primera edició de la competició ideada i creada per l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué i Ibai Llanos.

Els equips presidits per famosos streamers han competit durant setmanes per arribar a la final i poder emportar-se el campionat en un escenari immillorable: l'Spotify Camp Nou. El temple blaugrana acollirà l'esdeveniment, que a més dels partits finals de la lliga, també tindrà actuacions musicals i molt de show.

Data de la final

La Final Four de la Kings League tindrà lloc el Diumenge 26 de març a l'Spotify Camp Nou, a Barcelona. Serà retransmesa per Twitch i TV3 hi dedicarà una tarda temàtica, amb un '30 minuts' sobre el seu president, Gerard Piqué, i la retransmissió de la final.

Horaris

El tret de sortida de l'esdeveniment serà a 1/4 de 3 de la tarda, amb l'arribada dels jugadors al camp i finalitzarà amb el partit decisiu, que decidirà el guanyador del torneig, a les 9 del vespre. En total, més de 7 hores d'entreteniment i futbol.

Els horaris concrets de la final seran:

14.15 h - Arribada dels jugadors a l'Spotify Camp Nou

14.30 h - Obertura de portes per als espectadors

16.00 h - Inici de la Final Four de la Kings League 2023

17.30 h - Primera semifinal de la Final Four de la Kings League 2023

19.00 h - Segona semifinal de la Final Four de la Kings League 2023

21.00 h - Final de la Final Four de la Kings League 2023

Rècord Guiness

Els espectadors que vagin al Camp Nou a gaudir de la final, rebran una màscara de la Kings League per intentar superar el Rècord Guiness del màxim nombre de persones amb màscara al mateix temps.

La Kings League

La Kings League és un torneig de futbol 7 on hi participen 12 equips, presidits per famosos 'streamers' com Gerard Romero o Ibai Llanos, i exfutbolistes com Kun Agüero o Iker Casillas.

Per confeccionar els equips es va celebrar un draft on es podien presentar futbolistes d'arreu. D'allà es van seleccionar els millors 120 futbolistes, i a més, cada equip va poder convidar a dos 'atletes' de nivell per completar les plantilles. Gràcies al jugador número 12, hem pogut veure en acció a Ronaldinho, Kun Agüero, i Enigma 69, que va jugar el partit amb màscara al seu un jugador professional encara en actiu.

Els equips participants i els seus presidents són:

Ultimate Mostoles (DjMaRiio)

Saiyans FC (TheGrefg)

Porcinos FC (Ibai Llanos)

Los Troncos FC (Perxitaa)

Kunisports (Sergio "Kun" Agüero)

El Barrio (Adri Contreras)

xBuyer Team (xBuyer)

1K FC (Iker Casillas)

Aniquiladores (JuanSGuarnizo)

Pio FC (Rivers)

Rayo de Barcelona (Spursito)

Jijantes FC (Gerard Romero)

Els partits consten de dues parts de 20 minuts (reals) cada una, i en cas d'empat, es celebra una tanda de penals australians. La sacada inicial comença amb la pilota al mig del camp i els jugadors a la línia de gol, i el primer que arribi, es queda amb la pilota.

Es pot demanar una vegada per partit i per equip la revisió d'una jugada pel VAR i cada equip té una carta secreta que pot utilitzar en qualsevol moment: jugar contra dos, un penal, gols dobles i altres avantatges.

En definitiva, un espectacle que li dona una volta al futbol tradicional per fer-lo més amè i entretingut, que ha tingut un gran èxit, especialment entre les generacions més joves.