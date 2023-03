Amb el lema "El Tennis a Girona, també és de Primera" s'ha presentat aquest matí el primer Torneig ATP Challenger Eurofirms Girona-Costa Brava que es disputarà del 26 d'aquest mes al 2 d'abril a les instal·lacions del Club Tennis Girona. El torneig, qualificat pel president del club com "el més important de Catalunya després del Godó", comptarà amb un equilibri de participants entre jugadors contrastats com Pedro Cachín, número 60 de l'ATP, o Roberto Carballés (70è). A més a més, il·lustres de gran trajectòria com Fernando Verdasco o Pablo Verdasco, també seran a Girona.

"Tenim Girona al mapa mundial del tennis en l'inici de la temporada de terra batuda", ha dit Javier Soler, director esportiu de la Federació Espanyola. En aquest sentit, el president del club, Carles Montañés ha volgut agrair el suport de les institucions i els patrocinadors i ha obert la porta a donar-hi continuïtat. "Ni a la Federació ni a l'ATP els agrada que això pugui ser flor d'un dia. No ho serà. Tenim el compromís que el tennis de Primera es quedi a Girona", ha dit Montañés. El Club Tennis Girona ampliarà l'aforament amb la instal·lació d'unes graderies supletòries amb capacitat per a 500 espectadors. Els partits seran al matí i a la tarda també se'n disputarà.