El jutjat d'Instrucció número 1 de la capital catalana ha admès a tràmit la denúncia de la Fiscalia contra l'FC Barcelona i José María Enríquez Negreira pels pagaments milionaris de l'entitat blaugrana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA).

Segons el Ministeri Fiscal, aquests pagaments realitzats pel club català entre el 2001 i el 2018 i que pugen a 7,3 milions d'euros, podrien ser constitutius d'un delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, un delicte continuat d'administració deslleial i un delicte continuat de falsedat en document mercantil.

A més del FC Barcelona i Enríquez Negreira, apareixen denunciats els expresidents del club català Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, l'exdirector general de l'entitat Óscar Grau i l'exdirector d'Esports Professionals Albert Soler.

A la interlocutòria, a la qual ha tingut accés EFE, la magistrada de reforç del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Silvia López Mejía, també admet a tràmit la querella interposada per l'exàrbitre Xavier Estrada Fernández contra Enríquez Negreira i la mercantil Dasnil 95 SL per un presumpte delicte de corrupció esportiva o frau esportiu.

El que va ser vicepresident del CTA entre el 1993 i el 2018 va facturar, a través de les societats Dasnil 95 SL, Nilsad SCP i Soccercam SL, els seus serveis al FC Barcelona, que segons l'entitat blaugrana consistien en informes d'àrbitres, 'scouting' i futbol base.

En el cas de Soccercam SL, propietat del fill d'Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, els serveis que presumptament va prestar al Barça entre el 2016 i el 2018, no els va facturar directament al club català, sinó que ho va fer a través d'una tercera empresa propietat de Josep Contreras, aleshores membre de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu.

Segons la interlocutòria, aquest 'modus operandi' va evitar "que Javier Enríquez Romero fos contractat directament pel FC Barcelona per no relacionar el cognom Enríquez amb el club".

La investigació d'aquests fets presumptament delictius tenen l'origen el juliol del 2019. Aleshores l'Agència Tributària va iniciar una inspecció al Barça per l'impost de societats dels exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 i de l'impost sobre el valor afegit del 2015, 20 i 2017, pels pagaments efectuats en relació amb les factures girades per les empreses vinculades a Enríquez Negreira.

En aquesta inspecció, el fisc va requerir al club que identifiqués "els professionals, tècnics o personal auxiliar que van desenvolupar aquests serveis" i que lliurés còpia "dels vídeos, documents o informes en què es van concretar els treballs d'assessorament específic".

Davant la resposta del FC Barcelona "que no s'havia trobat la documentació requerida", la inspecció fiscal va considerar no deduïble la despesa, "de manera que les factures van perdre la presumpció de validesa.

Segons la denúncia de la fiscalia que recull el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, l'entitat blaugrana, a través dels presidents Rosell i Bartomeu, "va aconseguir i va mantenir un acord, estrictament confidencial, amb José María Enríquez Negreira, per tal que, en la seva qualitat de vicepresident del CTA i a canvi de diners, fes actuacions tendents a afavorir el FC Barcelona en la presa de decisions dels àrbitres en els partits que disputés el club".

Per tot això, la jutgessa veu indicis de l'existència d'un delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, un delicte continuat d'administració deslleial i un delicte continuat de falsedat en document mercantil que cal investigar.

A la interlocutòria, dona per compareguda com a acusació particular en aquest procediment la Lliga de Futbol Professional i ordena la investigació dels fets denunciats a la Guàrdia Civil.