Oportunitat única per a sis equips de la demarcació per deixar enrere la Segona Catalana. Tossa de Mar, Roses, Torroella de Montgrí, Tordera, Begur i Blanes iniciaran el play-off d’ascens a Primera Catalana el cap de setmana del 25 i 26 de març, en format lligueta i amb els punts acumulats de la primera fase. Assoliran l’ascens els tres primers i també els millors quarts. La Primera Catalana 2023/24 es podria assimilar a l’antiga Regional Preferent i estarà per sota de la nova Superlliga, que precedirà la Tercera RFEF. Qui pugi se les veurà amb conjunts barcelonins i gironins que militen a l’actual Primera Catalana: si les competicions acabessin avui, s’enfrontarien, en l’àmbit provincial, al Banyoles, Can Gibert, Bosc de Tosca, Bescanó i Palamós -L’Escala pujaria a Tercera RFEF i el Figueres i Lloret anirien a la Superlliga.

Entre 3a Divisió i Preferent

El Blanes, el Tossa de Mar i el Roses havien jugat més amunt anys enrere i tenen l’ocasió de revifar i trencar anys de travessia, mentre que el Begur, el Torroella i el Tordera mai han passat de Segona Catalana ni de l’antiga Primera Regional en l’època recent.

Qui encetarà la promoció en millor posició és el Tossar de Mar, amb 45 punts acumulats i amb set de coixí. Els selvatans, entrenats per Edu Urdiales, van jugar per darrer cop a Regional Preferent la temporada 2006/07 i fa un any es van quedar a les portes de pujar a Primera Catalana: «A l’estiu vam iniciar una nova etapa i hem aconseguit un gran equip de treball per fer créixer el club i que funcioni. Estem contents per haver accedit al play-off, però som conscients que queda molt i que ens enfrontem a bons equips».

El Roses també recorda l’època daurada que el va portar a jugar a Primera Catalana fins al 1995. La Regional Preferent van trepitjar-la per última vegada al curs 2008/09. El jove Èric Pérez (28 anys) és l’entrenador dels de Mas Oliva, que arrencaran com a segons i amb sis punts de marge. Ara fa un any, ell mateix va salvar l’equip del descens a Tercera Catalana amb un gol en el darrer partit. A l’estiu va penjar les botes per posar-se com a entrenador: «Vaig agafar l’equip no només per salvar la categoria, sinó per aspirar a més. Hem fet un grup maco i ara toca lluitar al màxim per aconseguir-ho. Seria bonic pujar a Primera Catalana, el club s’ho mereix».

El Blanes és, dels clubs de la promoció, qui ha jugat més enlaire. Va militar per darrer cop a Tercera Divisió a la 2009/10 i a Primera Catalana a la 2010/11. Els selvatans poden tancar la ferida d’aquell doble descens. Es presentaran al play-off embalats i en plena metamorfosi: Uri Vila va agafar l’equip al desembre quan estaven a 8 punts dels bitllets d’ascens i n’han sumat 26 dels últims 30: «Per Nadal no ens esperàvem poder entrar a la promoció, però ha sortit tot rodat. Comencem la fase com a últims, però és un altre repte; l’ascens no era l’objectiu i ho posarem tot de la nostra part per pujar».

Quart i Calonge, a l’espera

El Baix Empordà hi aportarà dos representants que estan dirigits per exjugadors del mateix club. Per un costat, el Torroella de Montgrí de David Bonmatí, que explica que «som un club modest i amb un equip jove amb una mitjana de 20-21 anys. Entrar a la promoció no era l’objectiu, però ens van etiquetar com un dels favorits. Ens enfrontem a clubs històrics, som exigents i tenim la màxima il·lusió per pujar». Els torroellencs arrencaran el play-off com a tercers, en places d’ascens i amb tres punts de marge.

Per l’altre costat, el Begur de Damià Sagué: «Afrontem la promoció amb l’objectiu de competir-la al màxim i de gaudir-la; vam fer una primera volta boníssima i la segona ha estat més complicada. No ens marquem l’ascens, però veurem fins a on podem arribar; tenim molta afició i seria una fita històrica pel club».

El Tordera ha caçat la promoció després de remuntar, fa una setmana, un 2-0 a la Unió Girona (2-3) en 17 minuts i amb inferioritat. El club gironí ha impugnat el partit per suposada alineació indeguda, però els groc-i-vermells tenen «la consciència tranquil·la». El Quart i el Calonge, quart i cinquè, n’estaran pendents. Referent a l’accés, Jose Cáceres, l’entrenador del Tordera, recorda que a l’estiu «vam confeccionar l’equip per estar el més amunt possible. Sempre hem estat allà i ara lluitarem per pujar tot i tenir menys punts».