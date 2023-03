Fontajau a l’ACB: 95,6% d’ocupació i 1.200 persones a l’espera d’abonar-se

L’any del debut del Bàsquet Girona a l’ACB, categoria que recupera la ciutat 14 anys després de la desaparició de l’Akasvayu, ha sigut tot un èxit a nivell social. Segons dades del club Fontajau registra un 95,6% d’ocupació els dies de partit, és a dir, cada jornada com a local es frega el ple, i per si amb això no fos prou, a hores d’ara prop de 1.200 persones es troben en llista d’espera per poder-se fer abonades. A l’estiu, quan el club va esgotar els carnets en menys de 24 hores (es va arribar als 4.300 abonats), es va obrir un canal d’espera que s’ha anat incrementant a mida que la competició ha avançat i que ja ha superat, de llarg, el miler de seguidors.

El Bàsquet Girona contempla que aquest estiu, un cop s’hagi fet el període de renovacions dels actuals abonats, podrà atendre, en part, la demanda dels aficionats en espera. Les baixes que es puguin produir, pel motiu que siguin, es cobriran amb aquest seguidors. Ara mateix el club podria omplir Fontajau només amb abonats, si ho volgués, i encara li faltaria espai, si sumem els 4.300 abonats més els que estan a l’expectativa (1.200). Fontajau, pel retorn a l’ACB, té una capacitat d’uns 5.200 espectadors gràcies a la col·locació de cadires a peu de pista, que han permès ampliar mínimament l’aforament.

L’últim partit de l’equip d’Aíto va dur al pavelló de Girona més de 4.800 aficionats, una de les entrades més discretes del curs, tot i quedar-se també a 400 persones del ple. Les visites del Madrid, l’UCAM, el Joventut, el Barça i l’Obradoiro, entre d’altres, han superat els 5.000. Tenerife, Breogan i Manresa serien els altres pavellons amb més índex d’ocupació que el dels gironins.

El retorn a l’ACB ha fidelitzat l’afició i ho ha fet, a més, amb un ambient molt familiar. A més el Bàsquet Girona sol organitzar activitats paral·leles per completar l’experiència del partit. Diumenge, coincidint amb la visita del València, es va promoure que els aficionats es desplacessin fins al pavelló en bicicleta, habilitant aparcaments especials. També hi havia tallers per als més petits i animació a l’interior de Fontajau.

Fins a final de temporada el Girona ha de jugar encara sis partits com a local, alguns d’especial transcendència per acabar de garantir la permanència, com els del Manresa i el Fuenlabrada. També han de passar per Fontajau el Granada, el Tenerife, el Betis i el Baskonia. De les vuit victòries que acrediten els d’Aíto, cinc les han obtingues amb el suport de l’afició: UCAM, Saragossa, Bilbao, Joventut i Obradoiro. I contra grans com el Barça i el Madrid s’ha competit de tu a tu malgrat haver acabat perdent. I és que el factor Fontajau, en el retorn a l’ACB, pesa de valent.