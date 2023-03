El proper dissabte 18 de març tindrà lloc una vetllada de boxa professional al Gran Casino Costa Brava de Lloret. La vetllada està organitzada per la promotora Team Solé, que ha preparat un cartell de luxe amb 14 combats que protagonitzaran els millors boxejadors catalans i valencians. Entre ells destaca la participació dels gironins: Adrian Franco (club Team Albino de Lloret); Rafa Santos (Thunder de Caldes); Nico Carbonell, Ayoub Kadoui i Keiner Rivero (Ignasi de Girona); Marc Andreu, Manuel Corralero, Omar Tuneada i Julen Sarabia (Boxa de Blanes).

Però el combat estel·lar de la vetllada serà el que enfronti Ismael Flores (9-0-1; 7KOs) amb Melbyn Hernández (7-1-1; 6 KOs). L’argentí, resident a Barcelona, Ismael Flores és un dels púgils més importants del panorama. No en va ha estat nomenat recentment el millor púgil estranger del 2022. El rival, d’origen veneçolà, resident a Còrdova, ve amb una experiència similar i un rècord molt semblant: 9 combats, una sola derrota, i un 85% de victòries per KO. Fonts de l’organització han apuntat que al Casino hi haurà un aforament per a uns 700 espectadors i que s’espera una bona resposta. La idea seria seguir programant vetllades, que volen imitar el glamour de les que es fan als EUA.