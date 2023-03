Quatre anys més de MIC a Girona

Parlar del MIC són paraules majors. «Quan expliquem que un dimecres de setmana santa, a les nou del matí, el xiulet de l’àrbitre sonarà a 41 camps a la vegada, la gent no ho entén. O que hi ha 100 km entre Hostalric i la Jonquera, però estan tots controlats. La gent es pregunta que com s’organitza, tot això. Però tenim una força que ens fa sentir imparables. De fet, volem continuar creixent», expressa Juanjo Rovira, el director d’un torneig que ha oficialitzat el seu compromís de continuar lligat a terres gironines fins al 2026. L’edició 21, presentada a la seu de la Diputació de Girona, tindrà lloc del 4 al 9 d’abril, estarà repartida al llarg de 35 municipis: hi haurà més de 350 equips i tindran presència els cinc continents. En xifres, el president David Bellver, assegura que «comptabilitzem unes 10.000 persones, doblarem els números del 2019». «El MIC i Girona van lligats de la mà. Signarem fins al 2026, però la voluntat és que seguim sempre junts».

Resiliència

«Rebem el MIC amb una enorme il·lusió», explica Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, en la presentació d’un esdeveniment que provoca que molts nens i nenes ja estiguin descomptant els dies perquè comenci. «Poca broma, no seríem capaços d’entendre que el MIC no es fes aquí, dona vida i fa brillar a la demarcació, i als pobles i ciutats on està. Hi passa gent d’arreu del món; els nens i nenes venen a jugar a futbol i les famílies venen a veure el nostre paisatge, entorn, patrimoni i gastronomia. No és només un fenomen esportiu. I és de tots». Noguer descriu que «t’ajuda a créixer, futbolísticament i com a persona. El MIC difícilment et deixa un mal record, perquè l’experiència omple. S’ha de valorar la valentia que han tingut per mantenir-lo, han demostrat resiliència». «La resiliència l’hem fet tots, perquè ens heu fet costat en els pitjors moments», matisa Bellver. «Sí, el més fàcil hauria estat abandonar», confirma Rovira. «Però l’èxit del MIC és un èxit d’equip: des dels xòfers a la gent que neteja els vestidors. I el nostre és un gran equip».

Jordi Masquef, diputat d’esports de la Diputació de Girona, declarar que «volem transmetre els valors que la pràctica esportiva en edat formativa ha de transmetre. El MIC ajuda a reforçar la marca Girona, pel seu impacte mediàtic, guanyat per la seva credibilitat, demostrada al llarg del temps». Ho confirma Anna Julià, cap de la representació territorial de l’esport a Girona de la Generalitat de Catalunya. «Gairebé no cal ni presentar-lo. Destacaria tres àmbits: l’esportiu, l’econòmic i l’integratiu, amb la presència del MIC Integra». «Hem vist com aquest torneig es feia gran, perquè reparteix uns valors de lideratge, superació i treball en equip que nosaltres compartim», manifesta Gemma Batlle, la directora d’Institucions de CaixaBank a Girona. Tot són bones paraules.

El testimoni del padrí

El padrí d’aquesta edició 21 és el futbolista del Girona, Arnau Martínez. «És un honor, ser-ho. He viscut el MIC des de dins, de ben petit. I l’experiència va ser molt bonica. És important per a un mateix, perquè qualsevol persona vol jugar contra els millors del món. Encara que et puguin guanyar, et dona la motivació de sortir al terreny de joc, contra qui sigui, per més bo que sigui, i pensar que pots derrotar-lo. I et permet aprendre, esclar», relata qui va participar en tres ocasions del torneig, tant en futbol 7 com en futbol 11. I no és bonic somiar que el Caldes pot derrotar al Barça, com dona per fet Salvador Balliu, el seu alcalde? «Als nanos els diria que s’ho passin bé». Tan simple com això. «Perdurarà molt temps, n’estic segur. Les persones passarem, però el MIC continuarà», finalitza Noguer, entre els aplaudiments dels presents.