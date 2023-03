Tret de sortida nocturn a l’apassionant edició 71 del Rally Motul Costa Brava

S’ha acabat l’espera: l’edició 71 del Rally Motul Costa Brava engegarà motors aquest vespre amb la sortida dels participants de velocitat a les 20.30 hores al pàrquing de la rotonda de Pedret. A les 21.30 hores, els pilots enfilaran el Santuari dels Àngels per començar tres dies d’intensa activitat que s’acabaran dissabte.

L’expectació per al Rally Motul Costa Brava és màxima i les perspectives desborden l’optimisme. La prova ha assolit una inscripció rècord de 240 equips, un 60% dels quals estrangers i amb més de 60 dones participants. Mai s’havien aconseguit registres semblants. Des de l’organització, destaquen «que s’ha registrat un augment de 60 equips inscrits respecte dels 181 de l’edició anterior, cosa que suposa una alça del 33%».

La gran estrella de la prova serà Miki Biasion (Lancia Rally 037). El seu és el primer d’una llista de noms i cotxes per a posar-se el pitet: Jacques Alméras (Porsche 911 Carrera RS 3.0), Tony Fassina (Lancia Stratos), Marco Bianchini - Giulia Paganoni (Subaru Impreza WRC 99); Valter Chr. Jensen - Erik Pedersen (Ford Escort RS1800); Jean-François Berenguer - Aline Berenguer (Ford Escort RS1800), “Lucky” - Fabrizia Pons (Lancia Delta HF Integrale 16v), Françoise Conconi, Tiffaney i Michelle Perlino (Opel Kadett GT/E) i Fabienne Pommier - Jacqueline Casamayou (Alfetta GTV 2.0).

El Santuari dels Àngels serà el primer tastet del qual espera en les tres jornades frenètiques. Divendres, torn per Els Àngels 1, Santa Pellaia curt 1, Salions - Sant Grau 1, Els Àngels 2, Santa Pellaia curt 2 i Salions - Sant Grau 2. Dissabte; Osor 1 i 2, Collsaplana 1 i 2 i Cladells 1 i 2. Màxima emoció que es completarà amb les activitats programades al parc d’assistència establert a Fornells de la Selva: village amb servei de bar i food trucks, exposicions dels vehicles, rallys virtuals amb simuladors, jazz en viu i un llarg etcètera. Els trofeus es reserven per al diumenge, al podi muntat a Girona, on aquest vespre els motors rugiran per primera vegada. És l’hora de la veritat.