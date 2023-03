Pas enrere de l'Olot cap a la salvació. L'equip d'Albert Blázquez ha perdut 0 a 2 un transcendental partit contra el Lleida. La derrota deixa els garrotxins a cinc punts dels lleidatans i de la plaça de play-out i amb l'average particular perdut.

S'esperava un partit clau al Municipal i l'afició ha respost amb més de mil persones a l'estadi. Blázquez no volia qualificar el partit de final, però les cares al final de l'enfrontament deien una altra cosa. Els garrotxins s'han vist superats en la primera part i no han trobat solucions a la diana visitant. Ben d'hora han avisat l'equip d'Ángel Viadero que venia pels tres punts. Campins ha batut Arnau Fàbrega al minut 8. L'exjugador del Costa Brava estava en posició de fora de joc i el gol no ha acabat pujant al marcador. El Lleida ja havia posat la por al cos per primera vegada. Els visitants han tornat a causar un bon ensurt quan Chuli ha estavellat al travesser una rematada a la mitja hora de joc.

Les sensacions no eren bones. El conjunt local ha generat poc en atac. Valverde ha tingut l'única ocasió clara per als volcànics a la primera part. En una jugada de pissarra, Vilanova s'ha esmunyit dins l'àrea, ha connectat amb Valverde i el figuerenc ha xutat molt desviat des del cor de l'àrea petita. Del primer avís olotí, d'un bri d'esperança on agafar-se, s'ha passat a la desfeta. Campins, en posició legal aquest cop, ha batut Arnau al límit del descans. Un cop dur de digerir.

Blázquez ha intentat sacsejar l'equip a la mitja part. Els canvis no han aconseguit revertir una situació que anava a pitjor, tot i que Valverde i Urri han creat perill a la represa. L'arribada de la pluja i el resultat han fet que el públic anés desfilant abans d'hora. Ni a la grada, ni al camp es veia possible una remuntada. L'Olot es desinflava de mica en mica. Chuli ha tingut el segon amb una rematada que, de nou, ha picat al pal. L'infortuni ha estat total quan a quatre minuts del final Callís ha marcat en pròpia porteria. Un gol que ensorrava definitivament les opcions locals. L'Olot perdia el partit, l'average particular i, per sensacions, la bona dinàmica que portava.