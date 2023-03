Un Spar Girona sota mínims -amb només set jugadores del primer equip, amb el reforç de Mar Ibern i Berta Ribas del Tordera i sense Bernat Canut- ha guanyat amb comoditat a un ja descendit Tenerife en un duel que anticipava duresa al pal baix. La batalla del dia era sens dubte l'emparellament entre Marianna Tolo i la corpulenta Kai James.

Les locals s'han posat per davant liderades per l'australiana Tolo, però les canàries han oposat resistència i s'han mantingut a l'aguait. Les transicions ràpides han permès a l'Spar agafar la iniciativa tot i que l'equip -avui dirigit per Laura Antoja, que debutava com a primera entrenadora a la Lliga Femenina Endesa- no aconseguia prendre bones decisions en atac. A l'inici del segon quart les visitants s'han posat a un punt gràcies a les penetracions de Concepción Sánchez, fins que un triple de Laia Flores ha desembossat la situació (21-15). Un parcial de 6-2 ha permès a l'Uni col·locar la màxima diferència, un +10 en el marcador, que ha durat un tres i no res perquè les rivals s'han tornat a col·locar a dos (27-25) obligant a Antoja a frenar el partit. Tolo i Sykes han allunyat el perill i un triple de Murphy sobre la botzina ha permès a les locals marxar al descans dominant el marcador (34-27).

Segona part amb segell vermell

L'Spar Girona ha sortit del descans amb les piles carregades i en un obrir i tancar d'ulls ha estirat el marcador fins als +13 (47-34) gràcies a les accions de Labuckiene i Parra. Els errors no forçats han començat a complicar les opcions de victòria de les visitants tot i els esforços de Raksanyi. Faustine Parra ha començat a escalfar el canell i les rivals han baixat les seves prestacions en picat amb un tercer quart (22-11) que pràcticament ha sentenciat el partit. La diferència a cinc minuts era tan abismal (64-43) que Laura Antoja ha donat minuts a Berta Ribas i Mar Ibern.

El Tenerife ha començat a mirar el rellotge desitjant que s'acabés el partit que, com aquell qui diu, s'ha sentenciat al tercer quart. La victòria permet agafar aire a un Spar Girona que tornarà a jugar a Fontajau diumenge que ve (18 hores) contra l'IDK Euskotren en el darrer partit de lliga abans de l'aturada per la Copa de la Reina de Saragossa.