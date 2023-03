Cinc clàssics ha dirigit ja Xavi Hernández al Barcelona -més un amistós- i cap no ha estat al Camp Nou. 498 dies després de la seva arribada a la banqueta blaugrana, aquest vespre serà la seva estrena al Camp Nou. El desenllaç no decidirà res, però el triomf del Barça significaria donar «el cop a la Lliga» ara amb nou punts d’avantatge-«no definitiu», va matissar Xavi-, mentre que pel Reial Madrid és l’última bala per lluitar per la lliga.

Dos clàssics s’han disputat aquest any i s’han saldat amb dues victòries blaugranes. La primera en una exhibició futbolística a la final de la Supercopa d’Espanya (1-3), i la segona en un exercici formidable de supervivència (0-1) a l’anada de les semifinals de la Copa del Rei.

«Deixar el Madrid a 12 punts de diferència no seria definitiu, però sí un pas endavant important» Xavi Hernández - Entrenador del FC Barcelona

Avui, per fer-ho, Xavi haurà de prescindir del seu far a la medul·lar, a qui preveia recuperar per aquest duel marcat al calendari. Pedri, que ja estava a la fase final de la recuperació de la lesió que va patir fa un mes, contra el Manchester United, ha hagut d’interrompre el procés en sec. El canari va acabar l’entrenament de divendres abans d’hora i amb males sensacions, i el conjunt blaugrana vol evitar riscos. Se suma així a la baixa d’Ousmane Dembélé. Qui torna a la convocatòria, després de perdre’s el partit a San Mamés per sanció, és Araújo, que es preveu com el millor antídot per frenar el desequilibri de Vinicius Júnior.

«Hem de veure al Barça com un lleó, i no com un gat», proclamava el tècnic madrileny abans del partit. I és que al Madrid no li queda una altra que respondre amb un triomf si vol redimir-se dels seus errors i acostar-se al seu rival, molt més regular.

Un dels seus principals reptes és convertir en terrenal un porter com Ter Stegen, que posa la firma a un registre d’un altre planeta: fins a 19 porteries a zero en 25 jornades i una sola diana encaixada al Camp Nou. Un desafiament per a Karim Benzema, que arriba a temps per jugar després de superar un cop patit contra el Liverpool.

«Hem de veure al Barça com un lleó, i no com un gat. Només pensem a retallar el desavantatge a la Lliga» Carlo Ancelotti - Entrenador del Reial Madrid

«Què passa amb l’1-0? Quin problema hi ha?», preguntava Xavi, referint-se a la ironia de Simeone cap al resultat més repetit pel Barça en tota la temporada (11 vegades, 9 a la Lliga). «Posats a triar, prefereixo guanyar per 4-0 o per 5-4, però costa molt marcar gols. Qui no ha jugat a futbol no ho pot entendre. L’estil no té res a veure amb el resultat, per un partit que et dominin no canviarà la idea», subratllava Xavi.

Tot plegat, enmig d’un cas Negreira que erosiona el club i desgasta l’equip, tot i que Xavi assegura que el vestidor està «estabilitzat», aliè al soroll exterior. «Tot el que digui el president va a missa», va respondre per eludir les qüestions sobre la polèmica.