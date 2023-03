Aquest diumenge, 26 de març, es disputarà la 28a edició de la Mitja Marató del Pla de l’Estany, que organitza el Club Natació Banyoles. Segons s'ha explicat avui en la presentació, la cursa manté el circuit homologat que es va dissenyar per a la 25a edició de l’any 2019 -el 2020 no es va poder fer per culpa de la pandèmia. Per tant, s’hauran de realitzar dues voltes senceres a l’Estany de Banyoles (una en cada sentit) i es passarà pel centre històric de la ciutat, inclosa la Plaça Major, combinant, d’aquesta manera, l’atractiu de la natura de la zona amb el caliu del públic. El desnivell positiu acumulat és d’uns 80 metres, ideal per poder fer marca personal.

Com a novetat, enguany es recuperarà la Volta Popular a l’Estany després de quatre anys sense celebrar-se arran de les restriccions contra la Covid. La prova, que repetirà el circuit de 7 km que fa la volta a l’Estany en sentit horari, arribarà a la seva 13a edició i s’espera arribar a la xifra de 150 participants. Per a la Mitja Marató, de moment hi ha 473 inscrits tot i que des de l’organització es confia atapar el mig miler de corredors. Les inscripcions estan obertes fins dijous a les vuit del vespre i cal fer-les a través del web del CN Banyoles (www.cnbanyoles.cat). 🎥🎙️Avui hem presentat la #21kPladelEstany als mitjans de comunicació!



👏🏻Recordeu que encara queden inscripcions... Afanyeu-vos que les últimes estan volant! pic.twitter.com/BsD4Afh11e — Mitja Marató del Pla de l'Estany (@21kPladelEstany) 20 de marzo de 2023 El tret de sortida de la Mitja Marató serà a dos quarts de deu del matí al CN Banyoles, mentre que el de la Volta Popular serà cinc minuts més tard (9.35 hores). Marcaran els ritmes adients per acabar amb temps d’1:25h, 1:35h, 1:45h i 1:55h. El president del CN Banyoles, Jordi Casanova, va mostrar-se «molt satisfet» en la prèvia de la cursa i va remarcar que, malgrat l’augment exponencial de curses arreu de Catalunya en els darrers temps, la Mitja Marató del Pla de l’Estany continua mantenint el gruix de participants. En aquest sentit, l’atleta del CN Banyoles i guanyador de tres edicions Pol Espinosa va assegurar estar «molt motivat» i amb ganes d’aconseguir el seu quart títol en un circuit «espectacular».