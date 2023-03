El ciclista eslovè Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha guanyat la primera etapa de la Volta a Catalunya, disputada en un circuit de 164,6 quilòmetres amb inici i arribada a Sant Feliu de Guíxols, i és el primer líder d'una ronda catalana que ha començat moguda i amb una caiguda massiva que ha agitat l'aproximació a meta.

D'aquesta Volta s'espera veure un gran duel entre Primoz Roglic i Remco Evenepoel, les dues grans estrelles d'aquesta 102a edició i que en principi es batran per vestir de rosa en el pròxim Giro d'Itàlia. Però el que no entrava en moltes travesses era veure un cara a cara entre tots dos en aquesta primera etapa.

En una edició amb tres grans finals en alt, aquesta arribada a Sant Feliu podia ser per a una escapada o per als pocs esprinters presents en la carrera. Però no. Per poc que la carretera pica cap amunt apareixen els 'galls' i Roglic ha guanyat la primera etapa en un elèctric i igualat esprint contra, sí, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

Roglic s'ha situat bé i ha sigut el més fort, sí, però ha estat a punt que l'esprint se li fes llarg. Per darrere, malgrat començar la batalla final molt lluny de l'eslovè, el vigent campió del món ha anat avançant rivals per a arribar a Roglic i s'ha quedat a res, a dos metres, de poder ser el primer guanyador de la Volta.

Tercer ha estat el neerlandès Ide Schelling (BORA-hansgrohe), amb el belga Maxim Van Gils (Lotto Dstny) quart i l'italià Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) cinquè. Encara que no hi ha hagut més lluita que la protagonitzada per Roglic i Evenepoel, que demà tornaran a veure's les cares, excepte sorpresa, en la pujada a Vallter, primer port de muntanya de la carrera.

En aquesta estrena, un grup d'escapolits han ofert un bonic pols i repte a l'escamot. Malgrat anar perdent integrants, el trio supervivent final ha aguantat molt fins a ser caçats a 6 quilòmetres de la meta.

Poc després, a una mica menys de 5,5 quilòmetres per al final, ha arribat la nota negativa d'aquest dia de sorpreses. I és que una mirada enrere en mala zona, a una velocitat endiablada, ha provocat una caiguda massiva amb uns 10 ciclistes implicats els quals han sortit damnificats.