El jove campió del món Remco Evenepoel, el tres vegades guanyador de La Vuelta Primoz Roglic, dos guanyadors del Tour de França com Geraint Thomas i Egan Bernal -retorn sonat després d’una llarga recuperació- i una llista d’estrelles del ciclisme que ocuparia perfectament tot l’article (Carapaz, Bardet, Landa, Yates, Hindley, Almeida, O’Connor...) comencen avui una pugna que es preveu d’alta volada a la 102a edició de la Volta a Catalunya, on Higuita no defensarà el títol.

El tret de sortida? De nou a Sant Feliu de Guíxols, punt d’inici i final d’una primera etapa de puja-i-baixes per terres gironines: 165,4 quilòmetres amb quatre ports puntuables -destaca l’ascens a Els Àngels, que es farà des de Madremanya- i un final explosiu on, en les dues darreres visites (2019 i 2022), Michael Matthews ha sigut imbatible. Tot plegat serà l’entrant d’una Volta a Catalunya amb un recorregut més exigent i tres grans etapes de muntanya. Dimarts es corona Vallter; dimecres, en l’etapa reina, el Coll de la Creueta abans de La Molina; i divendres el cim de Lo Port, a les Terres de l’Ebre. La cursa catalana del World Tour manté un any més el seu clàssic final diumenge, al Circuit de Montjuïc de Barcelona. Volta ciclista 2023: Aquestes son les afectacions al trànsit Entre els deu catalans que correran a casa hi ha noms ben coneguts, com els de Marc Soler, David de la Cruz o Antonio Pedrero, però també el de Joel Nicolau. Serà la segona Volta del ciclista de Llofriu, amb ganes de treure’s l’espineta després dels abandonaments a Andalusia i València.