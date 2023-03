Hill i Sorolla acosten el bàsquet i l'anglès a l'escola Pericot de Girona

No, no hi havia examen sorpresa, com temia un dels estudiants de sisè de Primària de l’escola Pericot quan ha entrat a classe ahir a primera hora. Els esperava un pla molt més atractiu: la visita de dos jugadors del Bàsquet Girona, Jeremiah Hill i Jaume Sorolla, per acostar l’esport i la llengua anglesa als nens i nenes en el marc del Mindset Program. Una hora i mitja abans d’anar a l’entrenament a Fontajau (avui tocava vídeo per preparar la visita del Manresa), Hill i Sorolla han respost les preguntes que els havien preparat els estudiants, tot en anglès, i tot seguit els han acompanyat al pati per fer-hi partidets. És la cinquena temporada que el club promou, en col·laboració amb CaixaBank, aquesta iniciativa, que aquest curs arribarà a una vintena d’escoles de la província i a prop de 800 alumnes.

Primer, durant uns vint minuts, el mig centenar d’estudiants de sisè de l’escola han tingut l’oportunitat de conèixer una mica més aquells ídols que sovint veuen, sigui en directe o per televisió, al parquet. Hill els ha explicat que de ben petit va voler jugar a bàsquet, que el seu equip favorit eren els Lakers, que dorm entre vuit i deu hores i que està a gust a la ciutat de Girona; Sorolla els ha detallat que era de Tortosa, que solen tenir festa l’endemà dels partits per desconnectar i que l’equip combina veterans com Quino Colom i Marc Gasol amb d’altres jugadors joves amb talent prometedor. Segons l’escorta, el partit més complicat «sempre és el proper», en aquest cas seria el de dissabte contra el Manresa, mentre que el pivot els ha assegurat que «Aíto sempre ens demana que juguem al màxim tinguem al davant el rival que sigui , i ens ajuda a millorar com a jugadors». El Mindset Program és una manera d’apropar els estudiants a l’anglès, però també perquè el club i els seus jugadors s’acostin als més petits. Amb l’ascens a l’ACB la majoria d’estudiants els reconeix, els agrada fer-los preguntes i porten samarretes i fotos perquè els signin autògrafs. Ha crescut, el Girona, des que el febrer de 2019, amb l’equip a LEB Plata, arranqués la iniciativa.

Hill va explicar que el seu equip favorit són els Lakers i que dorm entre vuit i deu hores, i Sorolla va dir que el Girona barreja veterans amb joves amb talent

«Els nens estaven nerviosos, tenien moltes ganes de fer l’activitat. Havien de venir fa algunes setmanes però ens la van ajornar i finalment avui la podrem realitzar», explicava Dani González, un dels tutors de sisè de l’escola Pericot. Amb la professora d’anglès van estar preparant les preguntes, se les van repartir entre el mig centenar que eren i les van anar desgranant, amb desinvoltura, davant dels jugadors.

«Es tracta d’una proposta ludicoesportiva per fomentar els hàbits saludables i la parla anglesa als alumnes de la província de Girona. El programa s’emmarca dins de les iniciatives que CaixaBank, com a partner social del club, realitza per tal d’afavorit a les persones d’arreu de la demarcació», explica Clàudia Batlle, responsable de l’àrea social. Com a novetat, aquest any també s’impulsa un projecte de sostenibilitat que consisteix en el reciclatge de taps d’ampolles. Els taps seran recollits a les escoles, convertits en clauer i es donaran com a detall als participants del projecte. El Mindset Program clourà amb una jornada final al pavelló de Fontajau, on es convidarà a totes les escoles participants per gaudir d’una sèrie d’activitats durant tot un matí. Aquest curs el programa va arrencar el desembre passat i ja ha passat per escoles com Carme Auguet i Annexa de Girona, la Municipal de Besalú, l’Annexa de Lloret o la de Sant Esteve de Guialbes. I ho fa amb tota la plantilla implicada i convertida en mestres d’anglès per un dia. Aquest matí Sorolla i un Hill que just posar els peus a l’aula, amb un somriure de murri, no amagava que no trobava pas a faltar l’escola i que gaudeix més amb el bàsquet.