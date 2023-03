El Club Esportiu Portbou ha denunciat en un comunicat que l'àrbitre que va xiular el partit de diumenge passat, Abdoullah Harti Elmouaddan, "va perseguir en cotxe pel mig del poble a diversos jugadors del nostre club centenari fins a trobar-los a la Rambla i amenaçar de mort un dels nostres jugadors".

L'escena arribava després d'un partit, on segons el club, el CE Portbou va patir "un arbitratge impropi d'aquest esport i dels valors del futbol". Segons el relat de la directiva, "a banda de decisions parcials durant tot el partit". Un cop acabat el mateix, el col·legiat "va desafiar a públic, directius i altra gent de forma xulesca". Posteriorment, s'haurien produït la persecució de jugadors pel mig del poble i les amenaces de mort.

El club lamenta uns fets que "no es poden tornar a produir mai més al món del futbol i que han perjudicat en l'estat d'ànim i els resultats dels nostres jugadors". "Com a club que té 108 anys d'història i amb membres de la junta amb 60 anys d'experiència al món del futbol només demanem, com a club, respecte", conclou el comunicat.