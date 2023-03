Si la Primera Catalana hagués començat el dia que Àlex Redondo va agafar les regnes del Palamós, a finals de novembre, el degà seria el líder de la lliga. El barceloní ha obtingut, amb gairebé una volta sencera, 7 victòries, 5 empats i 1 derrota. Tot i els brillants números, els palamosins han fet tard per lluitar pel títol de campió i l’ascens a Tercera RFEF, ja que són sisens i l’Escala, que mana des de l’inici, es troba a 14 punts de distància.

Redondo va agafar l’equip com a cuer amb 6 punts i ara el Palamós encapçalaria la lliga amb els mateixos 26 punts (de 39 possibles) que el Granollers i un més que els escalencs. A què es deu, la metamorfosi? Redondo explica que «vam intentar tornar la il·lusió i la motivació i augmentar el nivell d’exigència, afegint un entrenament més, els dissabtes al matí». La plantilla és gairebé la mateixa que a l’inici de temporada, «amb 2-3 altes i baixes. És un grup jove que coneixia bé perquè alguns havien estat al Llagostera». Redondo, de 33 anys i establert a Vidreres, viu amb èxit la seva primera experiència al capdavant d’un equip amateur. Havia dirigit equips de futbol base del Sant Andreu, Cornellà, Sant Gabriel, Jàbac i Terrassa i s’havia mogut en els despatxos del Sant Andreu i Badalona (director esportiu) i del Llagostera-Costa Brava (secretari tècnic). «L’equip està feliç i content de veure que, el que s’està treballant, surt sobre el camp», afegeix el substitut de Joan Bayona a la banqueta palamosina.

Amb l’ascens descartat, els baixempordanesos es troben immersos en la pugna per entrar a la nova Superlliga Catalana, categoria que estarà entremig de Tercera RFEF i Primera Catalana a la temporada 2023/24. Actualment, l’equip hi està classificat com a millor sisè, però per assegurar l’accés ha de quedar entre el segon i el cinquè: «Sí que és cert que hem retallat molts punts i estaríem per lluitar per pujar, però és anecdòtic, no hi pensem gaire. L’objectiu del club és classificar-nos per la Superlliga, però si pensem més enllà ens podem despistar».

L’últim triomf, dedicat a ell

En el darrer partit, el Palamós es va desfer del Bescanó (3-0) amb l’absència de Redondo, baixa per una infecció de la qual s’està recuperant. Guillem Ferrer, el segon entrenador del Palamós, explicava després del duel que «la victòria la dediquem al 100% a l’Àlex, volem que es recuperi perquè el necessitem el més aviat millor». Els jugadors van fer la feina per fer camí cap a la Superlliga i de passada van donar una alegria al seu tècnic. A la sala de premsa, Ferrer li va enviar «molts ànims, volem que sàpiga que l’equip i el cos tècnic està amb ell. Abans del partit, hem passat un vídeo que ha fet el míster des de l’hospital pels jugadors per transmetre’ls ànims i que estiguessin convençuts de la victòria».