Fa més dues dècades, durant la temporada 2000-01, el Pavelló Municipal de Maçanet de la Selva va quedar bocabadat veient com remenava la bola i feia anar l’estic un vailet de tan sols 15 anys. Es deia Jordi Adroher i era el fill del metge del poble. Anava com un coet i no hi havia rival que l’aturés tot i ser un marrec. Els aficionats maçanetencs es van quedar amb les ganes de gaudir-lo gaire més perquè abans de fer els 20 anys, ja va volar cap a Lloret per començar una llarguíssima trajectòria que el duria a defensar les samarretes del Vic, Barça, Reus, Breganze, Benfica o Liceo i convertir-se en un dels millors jugadors del món. Dos Mundials, un parell d’Europeus i dues Copes d’Europa i un grapat de Lligues entre altres, formen part del palmarès d’Adroher, que no s’acaba mai. Aquell xicot té ara 38 anys i encara regala gols de traca i mocador a l’afició de l’Oliveirense portuguès, el seu actual club, amb qui lluita per ser campió d’Europa. Tot això, Els camins d’Adroher i del SHUM podrien confluir de nou ben aviat.

Aquesta és la intenció del club selvatà, que té la intenció de seduir el millor jugador format mai al club perquè lideri l’equip des de la pista la temporada que ve. La directiva que encapçala Carles Freixas té al cap un projecte per intentar tornar a l’OK Lliga com més aviat millor i, si no és enguany en què l’equip lluita per la plaça de play-off d’ascens (és tercer a OK Plata a 4 punts del segon), ho voldrà provar el curs vinent. És aquí on encaixaria la figura d’Adroher que, després de vint-i-tres anys lluny de casa, aportaria una dosi de talent immensa i es convertiria en el pal de paller d’un equip farcit de joventut i ambició.

Sigui com sigui, caldrà veure com avancen els esdeveniments els mesos següents. La voluntat del SHUM hi és i, després de tants anys voltant arreu d’Europa, el jugador podria veure amb bons ulls l’opció de tornar a casa. De moment però, Adroher està centrat a mirar de guiar l’Oliveirense a lluitar per la lliga portuguesa i la Lliga de Campions.