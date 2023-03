El banyolí Coro és a un pas de tornar a jugar al Camp Nou amb la Kings League

Dos anys després de retirar-se, l’exdavanter banyolí Ferran Corominas té la possibilitat de tornar a jugar al Camp Nou aquest diumenge, 26 de març, amb la Kings League de Gerard Piqué. Els quatre millors equips del nou campionat de futbol d’streamers s’enfrontaran pel títol de campió en la Final Four que es disputarà a l’estadi del primer equip del Barça, aprofitant que hi ha aturada de seleccions a Primera Divisió, i Coro hi opta amb el conjunt Kunisports que presideix el Kun Agüero. Abans, però, haurà de classificar-se als quarts de final que tindran lloc demà entre les 17.00 i les 20.30 hores al Cupra Arena, on han tingut lloc els partits fins ara. El Kunisports necessita imposar-se al Saiyans FC de l youtuber TheGrefg en una eliminatòria de màxima igualtat cinquè contra quart, respectivament, de la classificació general. El play-off, que es pot seguir pel canal oficial del torneig a Twitch, dictarà sentència per ser diumenge al Camp Nou. Coro, que és el tercer màxim assistent (6), hi confia.

«Serà un dia especial. Tant de bo puguem ser protagonistes a dins del camp i no d’espectadors. Però tenim confiança perquè durant la lliga (11 partits en què han jugat tots contra tots) ens ha anat molt bé. Ningú s’esperava l’èxit d’aquesta competició, tot i que quan em van comentar la possibilitat de formar-ne part jo ja vaig creure que estaria bé. Em fa molta il·lusió. Els jugadors estan motivats per arribar al Camp Nou, a part que la majoria són del Barça», explica l’exdavanter gironí.

Al llarg de la seva dilatada carrera com a futbolista, en què ha jugat a l’Espanyol, Girona, o Elx, entre d’altres, Coro ha trepitjat el Camp Nou en nou ocasions en les quals el balanç ha estat de cinc derrotes, tres empats i només una victòria. L’últim cop va ser el gener de 2015 en un partit de vuitens de Copa del Rei amb l’Elx (temporada 2014-15). Vuit anys més tard, per tant, té l’oportunitat de tornar-hi amb la Kings League. «Ha sigut una sorpresa poder tornar a disfrutar a dins del terreny de joc perquè portava dos anys retirat. I, encara més, tenir la possibilitat de jugar al Camp Nou. Soc feliç. No m’ho hagués pensat mai, la veritat. Crec que no entrava en els plans de cap jugador», diu. Sobre l’escenari de la final, manifesta que «en principi modificaran les dimensions del camp i serà d’àrea a àrea retallant una mica». «Tenir tanta expectació potser cohibeix algun jugador al principi, però segur que serà una gran experiència. Jugar en un estadi com aquest i, a sobre, ple, sempre fa respecte», afegeix. En el seu cas particular, recorda «els derbis amb l’Espanyol»: «Eren partits difícils perquè el Barça és un equipàs i porta el pes del partit al Camp Nou. Normalment, ens tocava córrer al darrere de la pilota i patir. Poder-hi tornar és molt maco». De moment, ja hi ha més de 75.000 entrades venudes i des de l’organització es confia fer el ple.

Respecte a la lliga de Piqué, assegura que aquest format de futbol7 «és molt atractiu». «Tots hem hagut d’adaptar-nos perquè és una competició nova. No s’havia vist mai res similar fins ara. Hi ha cartes que et canvien els partits, la sacada inicial es fa com a waterpolo amb tots els jugadors a la línia de porteria i després hem d’anar directes al mig del camp a buscar la pilota, els àrbitres porten càmeres perquè sentis i vegis tot el que diuen... I, sobretot, és més curt. Passen coses constantment. La gent jove hi està enganxada. En un partit de futbol normal, per exemple, a vegades costa mantenir l’atenció els 90 minuts quan només hi ha cinc o sis ocasions en tot el partit. Aquí es diferent», conclou.