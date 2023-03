Bàsquet Girona-BAXI Manresa: Un derbi per engrescar Fontajau

El Bàsquet Girona té encarrilada la permanència, però falta acabar-la de sentenciar i, en això, vist el pobre rendiment de l’equip fora de casa, Fontajau hi tindrà un paper rellevant. Per això, davant del derbi de dissabte contra el Manresa (18 hores), un rival directe encara que segons Aíto ho siguin tots, «des del primer i el segon, fins als últims», l’equip s’agafa a la màgia del seu pavelló, que tornarà a omplir-se, per trencar la ratxa de cinc derrotes en sis partits que ara acumula. El descens, que marquen el Betis i el Manresa amb cinc triomfs, és lluny (3 victòries), però no cal complicar-se la vida en l’any del debut a l’ACB. Guanyar no seria la salvació però gairebé, amb 4 partits de marge quan en quedarien 10. I a més amb la tranquil·litat de saber que per Girona hi han de passar d’altres rivals directes com el Fuenlabrada, el Granada i el Betis.

🎙️ #RDPPrèvia | Aíto García Reneses | Jornada 24 — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 24 de marzo de 2023 «Hem entrenat molt bé, però hem d’estar molt convencuts del que hem de fer per jugar bé el partit. El Manresa és un equip molt intens, i a Europa ho estan fent molt bé», apunta Aíto. El tècnic considera que els de Pedro Martínez tenen «millor equip que el que diu la classificació» i assegura una vegada més que «caldrà estar molt concentrats». «Hem d’intentar millorar en tots els aspectes, sobretot en el tir, dia a dia», subratlla quan se li pregunta pel pobre balanç en el triple demostrat a Bilbao (3/17). De nou a la sala de premsa de Fontajau apareix el mantra de l’aturada FIBA que no ha anat gens bé, aquesta vegada en boca del base Pol Figueras: «hem de recuperar una mica les sensacions que teníem abans de l’aturada per seleccions. Tornar a jugar amb aquesta intensitat que ens caracteritzava i tornar a tenir aquesta comunió amb Fontajau». En aquesta línia apel·la al suport dels seguidors gironins, apuntant que «és un dia perfecte perquè el pavelló estigui ple i ens ajudi a empènyer l’equip i treure el màxim de nosaltres mateixos. Esperem que sigui un bon partit de bàsquet i puguem endur-nos una victòria». El Manresa aterra a Fontajau amb els ànims renovats després de vèncer en l’anterior jornada el Betis i sortir del descens, i classificar-se dimecres pels quarts de final de la Champions (el seu rival serà el Lenovo Tenerife). L’escorta gironí Guillem Jou i el retorn del tècnic Pedro Martínez a Fontajau (ell va ser el tècnic de l’Akasvayu abans de la renúncia a l’ACB el 2008) seran dos dels grans atractius del derbi. L’entrenador elogia aquest «nou» Girona liderat a la pista i als despatxos per un Marc Gasol a qui ell va dirigir en aquella anterior etapa a la màxima categoria. «El Bàsquet Girona és un equip que està fent una molt bona temporada, amb jugadors amb capacitat per a l’u contra u i un jugador com Marc Gasol que condiciona per tot el que genera; hem de jugar amb energia, jugar bé en defensa i l’u contra u, cal que estiguem al seu nivell». En el partit de la primera volta els del Bages van guanyar per un ajustat 81-78. Aquell dia Waczynski va ser clau amb 21 punts. El Manresa té ara un altre jugador determinant, Harding, que ve d’anotar 41 punts contra el Betis. Hill i Sorolla acosten el bàsquet i l'anglès a l'escola Pericot de Girona Preguntat per a què aspira el Girona fins a final de temporada, Aíto ha sortit amb el seu habitual «a millorar i a jugar el millor possible» i afegeix que després, «traslladar això a la classificació és molt complicat perquè també depèn dels rivals. No vull jugar a ser endeví». També insisteix que «quan no estiguis encertat no has de caure en el desànim, de la mateixa manera que si les fiques totes, tampoc et pots creure el millor del món». El derbi, en definitiva, determinarà si els últims deu partits del Girona són gairebé de tràmit o es complica la vida innecessàriament.