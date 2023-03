André Pierre Gignac podria ser part de la Kings League pròximament. El jugador francès, que juga a Tigres, club de Mèxic, es va trobar amb Juan Guarnizo, president d’Aniquiladores FC, i amb la seva parella Arigameplays, tots dos creadors de contingut; d'aquí va saltar el que podria ser una potencial exclusiva que es va anunciar en directe.

Concretament, va ser Arigameplays qui en aquell precís moment estava fent un ‘live’ amb els seus seguidors, cosa que ens permet veure com apareix en escena Cignac, que manté una amistosa conversa amb els dos streamers. Llavors, allà va ser quan va sorgir la pregunta que li van llançar, temptejant-lo per ser un dels seus possibles jugadors en un futur pròxim. Sincerament, primer és el futbolista francès que llança, a tall de «broma», la pregunta de si necessiten un ‘9’ per al seu club a la Kings League; després ja és quan veuen l’oportunitat de temptejar les seves opcions.

Doncs bé, el jugador va deixar la porta oberta, tot i que la seva participació no arribaria per a aquesta Final Four. «No puc, en temporada així és complicat, però de vacances si segueix, ¿per què no?», va assenyalar Gignac. D’altra banda, el Juan li va contestar: «Però no contestis cap missatge a la Rivers»; ho va fer en clau de broma, però també intentant tancar aquest possible fitxatge i deixant fora un possible adversari com seria l’equip de la Rivers, el Pío FC.

Ja veurem en què acaba això, però vaja, el que sembla segur és que no fa pinta que veurem Cignac a la pròxima Final Four. En el cas de l’Aniquiladores FC, es va plantar a la Final Four després de vèncer Porcinos a la tanda de penals (3-0).