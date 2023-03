El GEiEG tornarà a ser equip de Lliga Femenina 2 el curs vinent. Les de Bernat Vivolas han aconseguit ja matemàticament per la permanència, quan encara queden dues jornades, en imposar-se dissabte al Multibasket (67-76) en un partit que van dominar de principi a fi.

Les gironines van entrar endollades a la pista i amb tot l’encert que els hi va faltar al darrer partit contra el Mataró. Amb un parcial de 8-20 al primer quart, liderat per Alba Coma -que va anotar 13 dels primers 20 punts del seu equip-, van marxar al descans amb un avantatge de 10 punts. Tot i pressionar les locals en els últims instants de partit i retallar distàncies, les gironines van mantenir el cap fred per aguantar l’avantatge i endur-se el millor resultat possible.

La setmana vinent rebran al FUSTECMA Castelló i l'últim partit serà contra el Basket Almeda.