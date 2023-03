La incorporació de Ceci Muhate ha permès a l’Uni Girona comença a respirar aire fresc després de setmanes de pujada. Una victòria avui, contra el Guipúscoa (18h), podria suposar la injecció definitiva per encarar la Copa de la Reina amb les millors sensacions, dintre del possible. Un partit que tornarà a comptar amb Laura Antoja a la banqueta, aquesta vegada amb més temps de preparació, per la sanció de dos partits que va rebre Bernat Canut pel partit contra el Jairis.

Els números juguen a favor de l’UniGirona en l’últim compromís de Lliga abans d’encarar la Copa de la Reina. Amb 9 punts més que les seves rivals -amb un balanç d’11 victòries i 15 derrotes-, les gironines van guanyar el pols a les basques en la visita a la seva pista (53-68), en «un molt bon partit per part nostre», com va definir Laura Antoja.

«L’IDK compta amb una plantilla molt complerta, amb bon pressupost i moltes jugadores, però ha tingut problemes durant l’any i es presenta molt irregular. Hem d’estar pendents de dos focus, Coulibaly i Brown, i Maria España i Natalia Rodriguez, dues llençadores molt letals», assegurava la segona entrenadora de l’Spar Girona, que avui tornarà a estar al capdavant de la banqueta gironina per segona setmana consecutiva abans que Canut recuperi el lideratge per la Copa. Això sí, aquesta vegada amb més temps de marge per treballar amb la plantilla. «Penso que l’equip ja ha patit suficients canvis com per sentir que això també ho és. Crec que la millor manera d’ajudar a l’equip és donar confort, seguretat i les mateixes pautes que seguim tot l’any, tot i que amb la meva personalitat, que no és la mateixa que en Bernat», afegia Antoja.

Els dos equips venen amb l’embranzida d’haver-se endut una victòria la jornada anterior; mentre que les gironines van imposar-se al cuer, el Tenerife (73-52), l’IDK va aconseguir una contundent victòria davant l’Innova-TSN Leganés (81-54). La millor notícia per les gironines, però, ve de fora de la pista, amb la incorporació de la interior Ceci Muhate, procedent de l’Innova-TSN Leganés, que s’incorporarà ja avui a les rotacions de la plantilla gironina i permetrà donar aire al quadre de lesions que ha sacsejat a les de Bernat Canut.

«Era molt complicat trobar una peça amb totes les característiques que necessitàvem i amb Muhate tot s’ha encarrilat de seguida. És una jugadora més, i per tant en la rotació en el joc interior. A més, és una jugadora nacional, forta, que entén el joc dels espais, rebotejadora, lluitadora a dintre i amb bons bloquejos. Ha enganxat el tipus de joc de seguida i ens dona aire fresc», compartia Antoja, amb un to visiblement optimista.

Muhate suposa així una ventada «d’aire fresc» que permetrà descarregar jugadores que acumulen molts minuts i evitar un mal major. S’afegeix així a Laia Flores, Murphy, Tolo, Faustine Parra, Gardner, Sykes i Labuckiene, a banda de Mar Ibern i Berta Ribas, les dues jugadores del Tordera que, a causa de les baixes, estan gaudint de força minuts en les darreres jornades.

Tot plegat, l’Uni continua mirant cap amunt a la taula, i anhela una victòria per seguir pressionant a Perfumerías i València, ara mateix per sobre. I quina millor manera d’encarar una Copa de la Reina, on les gironines desitgen mostrar la seva millor versió, que amb una victòria a l’últim compromís abans d’engegar la lluita pel nou títol.