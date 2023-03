La demarcació de Girona tornarà a ser el centre mundial del tenis femení durant els mesos de maig i juny amb la disputa de tres tornejos internacionals: dos ITF i un WTA. El circuit Costa Brava Pirineu de Girona obrirà amb la disputa de la segona edició de l’ITF Pola Giverola de Tossa de Mar entre l’1 i el 7 de maig. De forma consecutiva, entre el 8 i el 14, tindrà lloc la quarta edició de l’ITF Platja d’Aro 365. Per acabar, serà el torn de l’Open Internacional Femení Solgironès de La Bisbal (6-11 de juny), que s’ha consolidat com el torneig més important de Catalunya en pujar de categoria a WTA 125.

Tots tres s’han presentat aquest matí al saló Josep Irla de la Generalitat de Girona. El president del Club Esportiu CT La Bisbal, Xavier Ponsatí, ha recordat els inicis del torneig set anys enrere: “Qui ho havia de dir, quan vam organitzar la primera edició, que avui estaríem presentant un WTA125. Va ser la llavor per impulsar el tenis i l’esport femení a Girona i ara altres clubs com el Pola Giverola o Platja d’Aro s’hi han apuntat”.

El director del Club Esportiu CT La Bisbal també ha explicat la diferència entre un ITF i un WTA: “La gran diferencia és el pressupost i nivell de les jugadores. Haurem d’ampliar les pistes i doblar la capacitat de les grades. És un gran repte que podem assolir gràcies a la col·laboració dels nostres voluntaris“. Ponsatí ha convidat a tothom a “assistir el torneig en cadira de rodes que se celebrarà la setmana anterior dins la Lliga Mapfre”.

El creixement exponencial de l’Open Solgironès Ciutat de la Bisbal

El torneig, que com cada any es disputarà a les instal·lacions del Club de Tennis la Bisbal, arriba a la setena edició amb una nova pujada de categoria que el consolida com el més important de Catalunya. Ha incrementat la seva dotació econòmica fins als 115.000 dòlars (uns 107.000 euros) més l’allotjament. La disputa del torneig coincidirà amb la segona setmana de Roland Garros. Això permetrà que algunes de les tenistes que no aconsegueixin entrar al quadre final del torneig parisenc, es puguin apuntar al torneig internacional de La Bisbal.

En aquesta edició, el torneig comptarà amb una competició prèvia de Tenis en Cadira de Rodes, que es disputarà al mateix club de l’1 al 4 de juny. Es tracta de la primera edició d’un torneig que es disputarà dins la Lliga Mapfre.