«Per tenir opcions d’evitar el play-out i salvar-nos directament només ens val guanyar. No hi ha més volta de full». Així de clar és Ramon Benito, l’entrenador del Garatge Plana Girona abans de rebre demà al vespre (20:00) el Voltregà en un partit que defineix com «una final». Amb 20 punts el Girona és onzè mentre que el Voltregà és desè amb 22. Un duel, doncs, gairebé a vida o mort en la lluita per la salvació en què els gironins, en cas de victòria, sortirien de la zona de play-out i hi farien caure els barcelonins. «No serà determinant perquè quedaran tres jornades i, arribat el cas, també el play-out, però sí que ho veiem com una primera final», explica Benito que recorda que «fa unes jornades» no veien tan clara aquesta «possibilitat real» d’escapar del perill.

Benito no defuig la pressió ni la responsabilitat que té el seu equip en un partit com el d’avui. Ara bé, demana als seus homes que siguin fidels al seu joc. «Hem de jugar i competir com sempre. No podem perdre la nostra essència, com vam fer contra el Vilafranca», recorda. Aquell empat contra el cuer (3-3) va penalitzar les aspiracions dels gironins de deixar l’onzè lloc. «Potser per les ganes o la tensió no vam acabar de ser l’equip que som», admet. Benito té tota la plantilla disponible. La inspiració de Borja Ramon pot ser una de les claus del partit. «Tothom serà necessari. Ell ens dóna un plus de cara gol i esperem que el mantingui», destaca.