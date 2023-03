La reivindicació és constant. «El paper de la dona en el món de l’esport ens ha d’interpel·lar a tots, també als homes», insistia Laia Palau. L’exjugadora i actual directora esportiva de l’Uni Girona és una de les dotze protagonistes del llibre «Valorus Pro Dones i Vida» que ha dirigit el periodista i col·laborador de Diari de Girona Josep Guardiola i que aquest migdia ha estat presentat a la Diputació. «Aquí hi ha recollit el meu testimoni. S’expliquen mil i una situacions que no tenen res a veure amb la meva vida esportiva, però que en el fons és mentida perquè l’esport és la meva vida. El bàsquet sempre ha estat la meva prioritat, abans que tenir parella o fills. És important que es conegui la nostra història més enllà de considerar-nos com a referents femenins», ha afegit.

«Valorus Pro Dones i Vida» recull, a partir de dotze articles amb dones esportistes de primera línia, experiències que van més enllà del món de l’esport. És el segon volum de la col·lecció Valorus, ideada i impulsada per Josep Delgado. El llibre reflecteix algunes de les problemàtiques amb les quals s’han trobat la mateixa Laia Palau, Alexia Putellas, Núria Picas, Anna Tarrés, Laia Sanz, Elena Congost, Encarna Granados, Araceli Segarra o Quima Casas, entre d’altres. «És un resum de la vida en general a través d’esportistes. Parla del món de l’esport amb la mirada de dotze referents femenines de l’esport català. Al darrere dels seus èxits hi ha persones, enlloc de victòries, derrotes, ascensos o descensos», va comentar Guardiola. Sobre la història de Palau, per exemple, ha avançat que «és una persona inquieta que es farà un tatuatge i que, quan pot, fa reportatges musicals en revistes especialitzades». La idea, per tant, és acostar la cara més íntima de les entrevistades. Paloma del Rio, Olga Viza, Joan Manuel Surroca, Jordi Sunyer, Xavier Llorens, Arnau Segura, Enric Pujol, Xavi Madrona i Natàlia Arroyo són els autors dels diferents articles.

Palau ha aprofitat l’ocasió per posar de manifest la injusta situació d’inferioritat que continua patint l’esport femení. «És important parlar de la nostra vida per donar-nos a conèixer, però què és el que realment interessa de nosaltres? Es parla molt dels títols, vull que quan això passi se’m valori per la meva feina i no pel fet d’haver-los aconseguit sent una dona. Sempre hi ha un doble esforç quan ets dona i m’agradaria no haver de vendre la moto. S’ha de trobar un equilibri. Amb tota la humilitat, ho he petat», ha conclòs.