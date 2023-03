Ceci Muhate, fitxada del Leganés la setmana passada com a recanvi de la lesionada de llarga durada María Araújo, podria no ser l’últim reforç de l’Spar Girona en aquesta recta final de temporada. El club es plantejarà demanar a la FEB la possibilitat d’incorporar una altra jugadora si es confirma que la francesa Bankolé, incorporada per rellevar Etxarri, s’ha d’operar després de la lesió que es va fer a la pista de l’Ensino, i que Binta Drammeh, desapareguda des del febrer, continua sense data de retorn.

De moment tot apunta que per a la Copa de la Reina Bernat Canut tindrà a disposició les mateixes jugadores que van derrotar l’IDK amb solvència diumenge passat. Muhate ha sigut l’última d’arribar i a més es compta amb les joves vinculades del Tordera Berta Ribas i Mar Ibern. Superat el repte d’aquest cap de setmana a Saragossa, quedaran els play-off de la lliga, i allà l’Spar Girona podria arribar-hi amb una cara nova més si es confirma, sobretot, que Bankolé ha de passar pel quiròfan. La internacional francesa pateix una lesió al menisc de la cama esquerra i d’entrada el diagnòstic del club va ser que l’evolució de la lesió marcaria la seva disponibilitat. Amb la boca petita, es comentava que, malgrat no haver-hi establerta una data concreta de tornada, si evolucionava positivament, se l’esperava per als play-offs. Aquelles previsions més optimistes no sembla que es puguin complir i tot apunta que Bankolé s’haurà d’operar. Tenint en compte que Drammeh tampoc té data de retorn després de lesionar-se al psoes al febrer, arribats a aquesta circumstància l’Spar intentaria fer un últim fitxatge. Això sí, hauria de jugar a les competicions FEB i, en cas que es rellevés la francesa, podria ser nacional o comunitària. Mar Ibern i Berta Ribas, energia i moltes ganes per a l'Uni L’Uni ha recuperat el segon lloc a la classificació després de la derrota de l’Avenida a la pista del Movistar Estudiantes. Si l’equip de Bernat Canut guanya els tres partits que resten, assegurarà aquesta posició, que li donaria dret a afrontar una hipotètica semifinal, probablement contra les de Salamanca, amb el factor pista a favor. L’Uni jugarà amb Bembibre, Leganés i Cadí,