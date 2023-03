No hi ha manera que l'Spar Girona pugui agafar-se un respir davant dels problemes físics. Ara tenen problemes Shay Murphy i Brittney Sykes, tot i que totes dues estan disposades a forçar per jugar divendres els quarts de final de la Copa contra el Gernika a Saragossa. "Anem a competir amb un somriure perquè respecte fa unes setmanes estem fent passes endavant i diumenge vam fer un bon partit a pesar dels condicionants que teníem", explicava aquest matí Bernat Canut. El tècnic de l'Uni ha dit que Murphy "té un trencament del quart dit de la mà esquerra que es va fer contra l'IDK. Semblava una simple enganxada però li va quedar ben inflamat. Dilluns li van fer una placa i es va veure que estava trencat. Se li ha fet una férula que encara no es pot posar perquè el dit segueix inflat i la seva mentalitat és la d'ajudar a l'equip, a veure què podem fer en aquests 48 hores que resten". Sobre Sykes ha detallat que "és un mal gest, no hi ha lesió però està clar que té una tendinitis en una zona compromesa a prop del tendó d'Aquil·les, que no perilla però és molt dolorós. L'hem aturat i està fent tractament per conservar-la i que arribi al partit amb el mínim dolor possible.