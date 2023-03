Sense efectius. Així ha sortit a pista l'Spar Girona davant un Lointek Gernika que ha derrotat a una versió al 50% de l'equip gironí, que no ha pogut competir amb només sis jugadores del primer equip -set si contem que Shay Murphy ha jugat amb un dit trencat-. Aprofitant els espais i la manca de rotació, les jugadores d'Anna Montañana han posat el turbo i han apartat a les gironines de les semifinals.

Les gironines han sortit amb un equip minvat per les baixes i amb l'afegitó de l'absència de Brittney Sykes a darrera hora. Gernika s'ha posat per davant amb un parcial inicial de 5-13 aprofitant el seu tir exterior de la mà de Laura Sperafico (3/4 T3 al 1Q). Sofia da Silva ha ampliat la sagnia i les basques s'han escapat fins als +10 (7-17) en un obrir i tancar d'ulls. Just quan semblava que la situació es tenyia de color gris, tres triples consecutius -Faustine Parra (2) i Rebekah Gardner- han despertat a les catalanes, que han tancat el primer quart a tres (18-21).

Una esgarrapada de les morades, que han estirat altre cop la diferència fins als +9, han obligat Bernat Canut a frenar el partit. Poques solucions podia trobar el conjunt gironí que amb prou feines tenia jugadores a la banqueta per fer rotacions i una de les que hi havia, Shay Murphy, jugava amb un dit trencat que la deixava pràcticament manca d'una mà. Marianna Tolo i Gardner han sigut el salvavides anotador de les gironines que, tot i els esforços, han marxat al descans amb un esfereïdor marcador: 27-40 fruit d'un segon quart on només han aconseguit anotar 9 punts i d'una primera part on només han pogut anotar 4 jugadores.

Sense armes per combatre

Tornant del descans tocava remar, i molt, si les de la capital mundial del xuixo volien tenir opcions. Les jugadores d'Anna Montañana han començat a jugar desbordant confiança gràcies al coixí de 15 punts que posava la soga al coll de les atletes de l'uni. Les vermell-i-negre han intentat eixugar la situació amb el tir exterior i mentrestant la banqueta gironina s'ho mirava tot amb cara de pomes agres. Meskonyte s'ha inflat de punts gràcies a les transicions ràpides de Gernika i les morades han col·locat una màxima diferència +21 (44-65) que ha enfonsat les opcions de l'Spar Girona.

Quan restaven tres minuts pel final del partit, la diferència era abismal: +21 a favor de les basques. Un repte que ni tan sols un miracle de la Verge del Pilar podia salvar. En el tram final de partit, les jugadores de Bernat Canut no han pogut fer res més que intentar aguantarel panorama fins a escoltar la botzina. Gernika s'ha colat a la semifinal mentre que l'Spar Girona, per primera vegada des de 2017, marxa de la competició sense arribar a la final.