L'escorta nord-americà John Jenkins ha fet aquest matí el primer entrenament amb el Bàsquet Girona. A pesar de les hores de vol des dels EUA, el nou jugador ha passat la revisió mèdica i s'ha posat de seguida a les ordres d'Aíto per tal de conèixer els companys i començar el període d'adaptació a l'equip. Jenkins, ara per ara, no està inclòs en la convocatòria que demà viatjarà a Múrcia per jugar diumenge contra l'UCAM, ni tampoc consta encara inscrit a l'ACB, tot i que tampoc és descartable que finalment jugui ja aquest cap de setmana. L'arribada de l'exjugador del Bibao i el Burgos ha de servir per reactivar l'amenaça exterior del pitjor equip en percentatge de triples de la lliga (30%). El tècnic Aíto García Reneses ha valorat que "amb l'arribada de Jenkins tornem a l'escenari de principi de temporada, amb el mateix nombre de jugadors (13). Després van sortir Franch i Oriola, i primer va arribar Hill i ara ell". En aquest sentit, ha dit que espera que "com que té experiència a la lliga i a l'NBA pensem que l'adaptació pot ser fàcil. Esperem que ens ajudi en el tir exterior però també en altres coses, una mica en tot".

Sobre la situació de l'equip, que encadena un sol triomf en els últims set partits, el preparador ha explicat que «els entrenaments estan anant bé, però també hi ha el component psicològic. Hem de capgirar aquesta mala ratxa i no pensar tant a guanyar o perdre, sinó en rebotejar, defensar i atacar bé». «És un partit difícil, l'UCAM Múrcia és un equip molt sòlid a casa seva. Hem de jugar igual de bé del que entrenem», ha afegit sobre el rival de diumenge. Avui també ha parlat Roko Prkacin: «Fem una bona preparació, vam entrenar bé la setmana passada, però per desgràcia vam perdre el partit davant el Manresa. Hem de millorar els percentatges de tir perquè és clau per poder guanyar els partits. També hem de treballar millor en defensa i tenir més comunicació entre nosaltres». Sobre el seu estat de forma apunta que «estic en un bon moment, però tinc un gran marge de millora, no només jo, tot l'equip». De moment la convocatòria per viatjar a Múrcia la formen: Maxi Fjellerup, Eric Vila, Kameron Taylor, Pol Figueras, Roko Prkačin, Quino Colom, Dušan Miletić, Jeremiah Hill, Ondrej Hanzlík, Pato Garino, Marc Gasol i Jaume Sorolla. 🎙️ #RDPPrèvia | Aíto García Reneses | Jornada 25 — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 31 de marzo de 2023