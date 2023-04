Final d’infart per a un Bàsquet Girona Uni Laia Palau que ha suat de valent per endur-se el sisè lloc a la Minicopa gràcies a un triple en els últims segons de Telma Deudero que ha permès derrotar aquest matí a l’Stadium Casablanca (29-28). Les gironines marxen cap a casa amb el cap ben amunt després de guanyar tres dels quatre partits disputats durant el torneig de la Minicopa i de perdre davant d’un dels finalistes, el Barça CBS.

El tècnic, Àngel del Amo, ha explicat que tot plegat serà un impuls per encarar el tram final de la temporada on, entre d’altres, tenen pendent un disputadíssim duel de lliga contra el Bàsquet Almeda: «Estic molt content per la feina. Nosaltres estem a preferent i guanyem molt pocs partits i el fet de marxar d'aquí després d'anar de menys a més és la millor sensació".

"La Minicopa és important perquè equips que potser no tenim aquestes opcions ens posem al màxim nivell amb les millors pedreres de l'estat. És la primera vegada que les jugadores surten fora i aprenen a competir, amb tot allò que comporta. També aprenen a descansar i després a competir amb equips que no juguen igual que a Catalunya. Hi ha més defenses zonals, etcètera. Per elles és una experiència molt bona", ha valorat el tècnic.

Laia Palau i Pere Puig han sigut espectadors de luxe del partit, una gesta que del Amo ha agraït: "La veritat és que les jugadores s'ho passen molt bé i veuen a un referent, com la Laia Palau, de molt a prop. I he de dir que és una referent propera en tots els sentits, perquè la veuen molt i està molt present en el dia a dia", ha recordat l'entrenador.

Cal recordar que les gironines marxen amb un balanç més que satisfactori: tres victòries en quatre partits. L'equip va derrotar al Sedis La Lola (49-11) i al Gernika (39-26), però va perdre amb el Barça CBS (16-41). Les barcelonines han arribat a la final i es jugaran el títol contra el Gran Canària a la pista central del Príncipe Felipe.