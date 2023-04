Si ja de per si un partit al Palacio de Deportes de Múrcia és una prova de gran exigència física i mental, venint d’una mala dinàmica i de mostrar símptomes com nervis i ansietat, l’examen encara es presenta més complicat. El Bàsquet Girona haurà de saber jugar amb aquests factors en el duel d’aquest diumenge al migdia contra l’UCAM Múrcia, en que es veuen les cares dos equips en moments baixos.

Tot i que tenen el descens lluny i amb poques victòries ja pràcticament podrien certificar virtualment la permanència, tant murcians com gironins necessiten donar senyals de vida a les seves aficions i esvair els dubtes generats en acumular sis derrotes en els últims set partits. La urgència de la victòria és compartida però el Bàsquet Girona arriba encara amb una mica més de necessitat perquè té una victòria menys que els de Sito Alonso.

Pel repte d’avui Aíto encara no podrà comptar amb el nou fitxatge, John Jenkins, que ha d’aportar punts i més encert des del perímetre. Sense la participació de l’americà, caldrà que les peces exteriors gironines facin un pas endavant a nivell de mentalitat i en la presa de decisions. En la derrota davant el BAXI Manresa, la bateria d’escortes i alers va acumular un 2/15, un percentatge impropi de jugadors que ocupen aquestes posicions.

A banda d’això, un altre aspecte que es preveu clau és el nivell d’intensitat, ja que al davant espera un equip caracteritzat pel seu grau de duresa i agressivitat, -a vegades fregant el límit del reglament-, que el fa temible per tots els seus rivals. No obstant, els murcians no saben rendibilitzar aquest alt nivell físic i són el cinquè pitjor equip en defensa de la competició.

A banda, el Bàsquet Girona haurà d’estar atent en tancar el rebot defensiu, ja que els murcians són el millor equip en aconseguir captures en atac. En aquest sentit, destaca Nemanja Radovic, un jugador polivalent amb un ampli repertori de recursos al pal baix i que també té bona mà des del perímetre. De fet, el montenegrí és el tercer màxim anotador de l’equip amb més de 10 punts de mitjana i el segon en valoració amb 12,2 crèdits per partit.

A part de Radovic, els màxims perills de l’UCAM són la seva tripleta de tiradors exteriors -Trice, Anderson i Mc Fadden-, jugadors irregulars en el llançament però capaços d’enllaçar moments de molt encert, l’explosivitat i la potència física de Jordan Davis i la duresa, a vegades excessiva, del polèmic Sadiel Rojas.

El conjunt entrenat per Sito Alonso està pagant car la mala versió a domicili mostrada en els últims partits, encaixant durs correctius inclús contra equips que estan per sota en la classificació, com el Betis o el Granada. En canvi, davant la seva afició els murcians han sigut capaços de derrotar grans plantilles com les de l’Unicaja o el Tenerife.