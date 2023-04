El Garatge Plana Girona ha fet mèrits per mostrar una bona versió davant el Reus, però tot i anotar fins a quatre gols, no ha aconseguit esquivar la derrota (4-6).

Borja Ramon ha desaprofitat una oportunitat d'or per començar el partit per davant al marcador, en forma de falta. Per contra, deu minuts ha necessitat el Reus per obrir la llauna, amb un xut llunyà potentíssim de Compagno que ha desbordat Llaverola. A partir d'aquí, en només 3 minuts, els rivals han enfilat el 0-3 amb un doblet de Marc Julià, tot i aturar Llaverola un penal provocat per un cop de mà a la cara d'Alex Grau. El partit no es posava bé pel Girona, però els de Ramon Benito no ha abaixat els braços, i quan faltaven tres minuts pel descans, Moi Aguirre ha retornat l'alegria al Pavelló de Palau 2 caçant a l'aire el refús del porter després d'un xut llunyà de Borja Ramon. I no ha quedat aquí, pocs segons després, Aguirre ha repetit el guió gairebé al peu de la lletra, aquest cop aprofitant un xut d'Alex Grau, per enfilar el 2-3 abans del descans.

A la represa, la sort no ha acompanyat als gironins, que han encaixat un gol que s'ha de veure per creure (2-4): un xut ha rebotat en el braç de Moi, a la defensa, creant una paràbola que ha deixat Llaverola desorientat i sense saber on era la pilota, i que ha caigut just darrere seu, dins la porteria. Poc després, l'exgironí David Gelmà i Joan Salvat han enfilat el 3-6, però el Girona ha tornat a reaccionar, amb dos gols gairebé seguits, el primer amb un xut creuat de Biel Nadal aprofitant una passada de Marc Vazquez (3-6) i el segon, de nou de Moi Aguirre (4-6), rematant un refús de Litus.