Pas enrere del Girona B per disputar la promoció. El filial blanc-i-vermell ha caigut derrotat 2 a 1 contra el Badalona tot i avançar-se en el marcador amb un gol de Kemo. La derrota complica les opcions de disputar el play-off dels gironins. Són a cinc punts de les posicions de les eliminatòries d'ascens a falta de tres partits.

Inici intens entre Badalona i Girona B, en un duel on ambdós equips necessitaven els tres punts, els locals per fugir del descens i els visitants per aferrar-se al play-off. Kemo ha tingut la primera ocasió clara de perill al minut 16, però Froi ha estat molt hàbil per aturar la pilota. El davanter no fallaria dos minuts després i posaria el Girona B per davant al marcador. El gol ha espavilat els escpulats, que han intentat igualar el partit sense èxit abans del descans.

El Girona B ha tingut l'oportunitat de fer el segon només començar la segona part. Froi, de nou, ha evitat la diana. Del possible 0 a 2 s'ha passat a l'empat. Suzuki ha pentinat una centrada de Marc Anglès que s'ha acabat esmunyint a la porteria d'Iker Piedra. El Badalona culminaria la remuntada de penal mitjançant Walid (62'). El Girona B ha tingut l'opció de tornar a empatar el partit amb una rosca ajustada al pal d'Artero, si bé els homes de Santiago Álvarez també haurien pogut sentenciar el partit.